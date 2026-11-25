Bayern Múnich anunció su alineación titular para el partido de Champions League contra Lille. El técnico Vincent Kompany tuvo que improvisar posiciones para cubrir las ausencias por lesión y decidió dejar a Luis Díaz en el banco de suplentes.

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El colombiano regresa tras un mes de baja por la lesión muscular que sufrió el 21 de octubre ante Arsenal. Aunque no entró en la nómina de inicialistas, se espera que tenga algunos minutos en el segundo tiempo para ir recuperando el ritmo competitivo.

Bayern Múnich formará así: Jonas Urbig; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Kim Min-Jae, Hiroki Ito; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Konrad Laimer, Tom Bischof, Nataniel Brown y Lennart Karl.

En el banco de suplentes estarán David Podar-Stiube, Sven Ulreich, Jonathan Tah, Sacha Boey, Bara Sapoko Ndiaye, Jamal Musiala, Tim Binder, Luis Díaz y Noah Codjo Evora.

Luis Díaz espera su turno

Kompany ya había anticipado la suplencia de Luis Díaz en sus declaraciones previas al partido contra Lille. “Cuando se trata de reintegrar a todos estos jugadores que regresan de lesiones, no quiero que de repente tengamos la expectativa de que Lucho juegue 20 minutos y tenga que marcar tres goles. Eso no va a pasar”, apuntó.

“Los jugadores que están en forma tienen que rendir y entregar resultados. Los que regresan de lesiones simplemente necesitan volver a la plena forma lo más rápido posible. Una vez que estén en forma de nuevo, naturalmente se convertirán en miembros regulares de nuestro equipo. Así que, respecto a la pregunta sobre Lucho: estoy encantado de que esté de vuelta, pero el resultado no puede depender de Lucho. Tiene que depender de los otros jugadores”, expresó el DT.

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Luis Díaz se ha perdido varios partidos importantes con el Bayern, entre ellos el clásico frente a Borussia Dortmund por Bundesliga y la visita al Atlético de Madrid en Champions.

Su regreso a las canchas no se da en el mejor momento posible, pues el conjunto bávaro viene de ceder el liderato en el torneo local y sufre por la ausencia de varios de sus titulares.

Luis Díaz llegando al Estadio Pierre Mauroy, casa de Lille, para el partido de Champions. Foto: UEFA via Getty Images

¿Por qué no juegan Harry Kane y Michael Olise?

Aunque Neuer, Gnabry, Saibari y Davies no están disponibles, las dos bajas que saltan a la vista son las de Harry Kane y Michael Olise, habituales compañeros de Lucho Díaz en el tridente ofensivo.

De acuerdo al parte oficial del Bayern, esta es su situación médica: