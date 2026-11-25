La Selección Colombia está demostrando su chapa de campeón sudamericano en el Mundial Sub-17. Además de tener puntaje perfecto tras las victorias contra Japón y Honduras, también aseguró su tiquete a los dieciseisavos de final.

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Este viernes, 27 de noviembre, disputará su último partido en la fase de grupos con la intención de mantener el pleno de triunfos y avanzar como uno de los mejores primeros.

El duelo de Colombia vs. Serbia se disputará en el Aspire Zone de Catar (cancha 9) y está programado para iniciar a las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

La transmisión oficial estará disponible a través de Caracol TV y Canal RCN en sus señales HD2. A nivel internacional también se emite en la pantalla de DSports.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir el compromiso, de manera gratuita, en YouTube, Ditu o la app Canal RCN. DGO también ofrece el servicio de streaming para el Mundial Sub-17, aunque requiere de una suscripción pagada.

La mente puesta en el primer lugar

El equipo de Fredy Hurtado ya cumplió el primer objetivo de su travesía en Catar; sin embargo, le apunta a quedar primero del grupo L para asegurar un camino más despejado hacia la final.

“Estamos contentos por la clasificación, seguro vamos a buscar ese lugar tan anhelado. Somos la misma Colombia, siempre generamos un plan de juego para que los chicos encuentren esas posibilidades y luego nos adaptamos al rival”, explicó Hurtado.

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El entrenador chocoano espera mejorar en la precisión de los pases y encontrar más espacios ante Serbia, selección que también ha ganado sus dos partidos en esta Copa del Mundo. “Han mostrado ser un equipo rápido, efectivo también y que anota goles. Seguramente a ellos les va a quedar muy difícil, ahora pensar en recuperar a los chicos y pensar en lo que viene este tercer partido”, declaró.

Fredy Hurtado tratará de poner lo mejor que tiene ante Serbia, pero admite que es momento de manejar las cargas y pensar en los dieciseisavos de final.

Fredy Hurtado, DT de la Selección Colombia Sub-17 Foto: NurPhoto via Getty Images

En el grupo de jugadores también hay convicción del trabajo hecho hasta acá. “Logramos el objetivo que queríamos, que fue clasificar, nos queda un partido. Esta es una selección que siempre está unida, siempre lo hacemos en conjunto. Gracias a Dios vinimos aquí y logramos lo que queríamos, vamos a seguir dándole”, expresó el extremo José Escorcia.

Cuándo y dónde ver Colombia vs. Serbia