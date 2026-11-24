Atlético Bucaramanga no pudo en el estadio El Campín de Bogotá y sufrió ante Millonarios, en el partido por la segunda fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay. Cuando más expectativa había por la visita del Leopardo y lo que podría mostrar el técnico Pablo Peirano, el Embajador hizo respetar su casa y se quedó con los tres puntos.

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El periodista Carlos Antonio Vélez reaccionó tras el 4-1 final en El Campín y básicamente criticó el planteamiento del Bucaramanga en Bogotá que le facilitó la tarea a Millonarios, que con cuatro puntos empata con América de Cali en lo más alto del grupo B, pero pierde la posición por el punto invisible para el Escarlata.

En su escrito, para comenzar, Vélez dio cinco razones que llevaron al Bucaramanga a la derrota por cuatro goles ante Millonarios, que vio posibilidades de liquidar y nunca pensó en desaprovechar. Doblete de Rodrigo Contreras y goles de Francisco Chaverra y Rodrigo Ureña fueron suficientes para el 4-1.

“Atlético Bucaramanga no tomó precauciones, salió a copar el medio campo, adelantó líneas, regaló muchos metros a la espalda, llegó fácil al arco rival sin finalizar y se comió cuatro de Millonarios por esas razones. Al final, se la hizo cómoda a un equipo que jugando al espacio, liquida”, comenzó diciendo Carlos Antonio Vélez en su cuenta de X.

En su opinión, Carlos Antonio prosiguió comentando los momentos en los que Millonarios sufre en la cancha, pero también cuando se ve favorecido para “matar” y ahí indicó que el plan del Bucaramanga ayudó a que el planteamiento de Alberto Gamero siguiera adelante y dejara un marcador algo improbable.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

“El azul sufre con el balón atacando defensas cerradas y bloques bajos, pero si se abren y dan espacio, mata. Burrai salvó, Batalla no tuvo puntería, ganaron todo por arriba pero solo una vez la metieron y finalizando otras, nada. Eso también contribuyó a la cómoda victoria azul con un marcador que ni el más optimista embajador se imagino”, puntualizó el periodista deportivo.

Más palabras de Vélez sobre Millonarios y Bucaramanga

Los goles de Millonarios: “Con esa receta, espacio a la espalda y nulo aprovechamiento de los ataques, Bucaramanga le abrió el camino y Millonarios lo aprovechó en una noche lúcida de Contreras que aprovechó un rebote para el segundo y Ureña un rechazo para rematar de media distancia sin oposición”.

Leonardo Castro y Francisco Chaverra Foto: Colprensa

“La lata se abrió cuando el visitante adelantó líneas. Partido mal planteado (del Bucaramanga), ignoraron la fortaleza azul, jugar directo y sus debilidades, jugar al pie contra defensas densas y ahí está el resultado”, opinó Vélez.

La tabla del grupo B

América de Cali es líder del grupo B con cuatro puntos. Millonarios, que también suma cuatro unidades, asoma segundo en el acumulado de la zona.

Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga son tercero y cuarto, respectivamente, con una unidad. Todos los equipos completan los dos partidos jugados, y ya se preparan para encarar el ecuador del campeonato.