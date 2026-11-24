Millonarios enfrenta momentos cruciales en este comienzo de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y remate de temporada 2026. Lleva dos partidos disputados en el grupo B, con una victoria y un empate, para alcanzar los cuatro puntos y seguir en la pelea por ser finalista. A esto se suman los posibles movimientos que habrá en el mercado de pases.

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Uno de los movimientos que más se aproxima en Millonarios es la compra de los derechos deportivos del delantero argentino Rodrigo Contreras, uno de los futbolistas de mejor nivel en lo que va de 2026. Sus buenas actuaciones lo pudieron consolidar en la titular de Alberto Gamero y su nombre es sinónimo de tranquilidad para la hinchada.

En su más reciente salida, ante Atlético Bucaramanga, por la segunda fecha del grupo B, Rodrigo Contreras marcó un doblete en el contundente 4-1 en el estadio El Campín, que impulsa al equipo en la pelea por ser finalista en diciembre. Esta actuación haría inminente la compra de sus derechos, que por ahora son prioridad del Antofagasta de Chile.

Rodrigo Contreras fue calificado como la figura del partido en la goleada de Millonarios por 4-1 sobre Bucaramanga, al anotar un doblete en la segunda fecha de los cuadrangulares. Foto: Colprensa

Según adelantó el periodista Mariano Olsen, el representante de Rodrigo Contreras arribó a Bogotá para reunirse con las autoridades de Millonarios. Cabe recordar que el club bogotano tiene la prioridad para ejercer la opción de compra del delantero y el Antofagasta chileno está atento a la propuesta, en un plazo que cierra el 30 de noviembre.

La visita del representante del jugador encamina un posible acuerdo para que Contreras siga vistiendo la camiseta azul en el 2027, pero siendo jugador absoluto de Millonarios. Los próximos días serán cruciales para definir su futuro. Por ahora, no se conocen más clubes que requieran los servicios del ‘Tucu’.

Millonarios continuaría con Rodrigo Contreras

Ante el Bucaramanga, Contreras marcó el que era el 2-1 y dio muestras de sus reflejos al aprovechar un error en el control del portero Fiermarín. Luego se hizo cargo de un penalti que ejecutó con total tranquilidad en excelente ejecución para el 3-1 parcial. Su presencia ha sido clave; ha podido ganarle el puesto a Leonardo Castro como nueve de área.

Para el 2027, donde seguramente habrá competencia internacional en la Conmebol, el técnico Alberto Gamero y los directivos quisieran contar con este futbolista para denotar jerarquía en la zona ofensiva.

Parece que es cuestión de horas para firmar el acuerdo con el Antofagasta. El pase del tucumano está valorado en 1.2 millones de euros en Transfermarkt.