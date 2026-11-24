Si hay una crítica que le cabe al América de Cali, es su poca asistencia durante el semestre. El equipo dirigido por David González fue testigo de lo poco que sus hinchas le acompañaron en el ‘todos contra todos’, pero en las finales es a otro precio.

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Lo primero es que más de 30 mil hinchas se dieron cita en el estadio Pascual Guerrero, en una escena clave para el momento de la temporada. Por la segunda fecha de los cuadrangulares, el Escarlata fue local ante su eterno rival de patio, Deportivo Cali, y todo daba para un Pascual pintado de rojo. La tarea en las gradas se cumplió.

En la previa de uno de los partidos más importantes del fútbol colombiano, la hinchada echó a rodar su logística para inspirar a los jugadores de América de Cali y preparó un show de humo para dejar el color rojo en el aire durante los actos protocolarios.

Mientras tanto, el estadio se observaba con muchos trapos colgados en las gradas y los cantos no paraban. El día es crucial para América de Cali, mucho más ante la victoria de Millonarios en Bogotá frente al Atlético Bucaramanga. Además de ser el derbi de la ciudad, la victoria le daba el primer puesto en solitario por el punto invisible.

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América saltó a la cancha con Jean Fernandes en el arco y una dupla de centrales conformada por Dany Rosero y Cristian Tovar. Por las bandas aparecieron Marcos Mina y Yani Quintero, mientras que Josen Escobar y Rafael Carrascal conformaron el tándem en el mediocampo. Yeison Guzmán, Jhon Murillo, Luis Quiñones y Tomás Ángel estuvieron en el ataque.

La ventaja del América en el clásico

Aunque solo han pasado dos semanas desde aquel enfrentamiento en el Todos contra Todos (0-0), América de Cali llegó a este derbi con una sensación diferente. “Tenemos una ventaja y es que esta vez vamos a concentrar. El equipo va a estar de nuevo en una situación de local, con la cabeza y el cuerpo donde tienen que estar”, anunció el técnico David González, teniendo en cuenta los problemas que tuvieron los jugadores por falta de pagos y la suspensión de actividades en la sede deportiva de Cascajal.

Cabe resaltar que el pasado 8 de noviembre, cuando se disputó la última edición del clásico vallecaucano, los jugadores de América decidieron llegar por su cuenta al estadio y no hacer concentración en señal de protesta por la falta de pagos.