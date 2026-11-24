Real Madrid le ganó 5-1 a PSV este martes 24 de noviembre, por la quinta fecha de la fase de liga en la Champions League. Aunque empezó perdiendo, la casa blanca dio vuelta al marcador y puso a celebrar al Bernabéu.

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PSV se adelantó sobre los 32′ del primer tiempo, gracias a un tiro penal que Ivan Perisic cambió por gol. Con ese 1-0 parcial se fueron al descanso, y la preocupación se apoderaba del Real Madrid.

¡PATEÓ CON TODA LA EXPERIENCIA! Perisic definió con toda su calidad, abrió el pie y la colocó contra el palo para abrir el marcador en favor del PSV ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/24TVUB9yYu — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

Ya con el segundo tiempo puesto en marcha, Real Madrid salió a apretar a su rival y apenas en 5 minutos (50′), Federico Valverde anotó el 1-1 con el que Mourinho y sus dirigidos respiraban ante el público.

¡¡FEDERICO PARA EMPATARLO!! Arda Guler metió una asistencia TOP de taco y Valverde definió a colocar para igualar el marcador para Real Madrid ante PSV. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/zdLd6tvAED — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

El golazo de Jude Bellingham que sacude la Champions

Corrían 59 minutos del segundo tiempo, Jude Bellingham agarró el balón fuera del área del PSV, lo controló con su pierna izquierda, después lo levantó con la derecha, y con esa misma pierna derecha sacó un remate inalcanzable que se le coló al portero Matěj Kovář.

¡¡PARA ROMPERSE LAS MANOS APLAUDIENDO!! JUDE BELLINGHAM HIZO JUEGUITOS Y SACÓ UN TREMENDO DERECHAZO PARA MARCAR UN VERDADERO GOLAZO PARA EL REAL MADRID ANTE PSV. ¡LO-CU-RA! 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Pfnc9AA4JT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

El golazo de Jude Bellingham se volvió rápidamente tendencia en redes sociales, y ocupó las primeras páginas de varios medios deportivos en España. Una pintura que puso la remontada merengue (2-1), aunque aún faltaba tela por cortar.

A los 64′ y 84′ apareció Kylian Mbappé, enviando el balón al fondo de la red y colocando el 4-1 a favor del Real Madrid. Ya era goleada en la capital española.

¡DOBLETE DE KIKI PARA LIQUIDARLO! Brahim Díaz metió un gran pase y Mbappé gambeteó al arquero para estampar el cuarto gol de Real Madrid ante PSV. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/EdfRyGzgIX — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2026

Finalmente, el 5-1 gracias a Vinícius Júnior, que deja al Real Madrid ubicado en la parte alta de la tabla de posiciones en la Champions League.

Aunque el partido siguió con acciones para ambos conjuntos, no hubo tiempo para más. El Bernabéu celebró al son de Valverde, Bellingham, Mbappé y Vinícius.

Datos generales del Real Madrid vs. PSV

Marcador final : Real Madrid 5 - 1 PSV

: Real Madrid 5 - 1 PSV Fecha : 24 de noviembre de 2026 (quinta fecha de la fase de liga en Champions League)

: 24 de noviembre de 2026 (quinta fecha de la fase de liga en Champions League) Estadio : Santiago Bernabéu

: Santiago Bernabéu Alineaciones titulares:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella; Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Yan Diomandé, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

PSV: Matěj Kovář; Sergiño Dest, Sergiño Dest, Armando Obispo, Filip Kostić; Paul Wanner, Kodai Sano, Sven Mijnans; Ivan Perišić, Ruben van Bommel, Guus Til. DT: Peter Bosz