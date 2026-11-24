Los conductores que se movilizan entre Barranquilla y Cartagena podrían beneficiarse de una transformación en uno de los corredores viales más importantes del Caribe colombiano. El Gobierno anunció avances para completar la doble calzada que conecta a las dos ciudades, un proyecto que busca mejorar la movilidad y fortalecer el transporte de pasajeros y mercancías en la región.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que ya fue contratada la estructuración de la iniciativa y que existen estudios y diseños en fase 3. Sin embargo, aclaró que su ejecución depende de cambios normativos que permitan incorporar nuevas obras al contrato de concesión vigente.

El principal obstáculo está relacionado con los recursos disponibles. Según explicó la funcionaria, actualmente existe un límite para adicionar hasta el 20 % del valor de las obras a los contratos de concesión, pero esa posibilidad no sería suficiente para financiar la terminación de la doble calzada.

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Por esa razón, el Gobierno busca impulsar una reforma a la Ley de APPs (Asociaciones Público-Privadas), que permitiría ampliar el margen de adición hasta el 50. La propuesta sería incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo y abriría la posibilidad de modificar el contrato existente para incluir las intervenciones pendientes.

La ministra señaló que la expectativa es avanzar durante 2027, aunque los tiempos dependerán de que se concrete el marco legal necesario para realizar las modificaciones contractuales.

Los tramos faltantes

La iniciativa no se limitaría a una adición al contrato de concesión. Noguera también explicó que quedaría un tramo pendiente que tendría que ejecutarse mediante obra pública, a través del Invías (Instituto Nacional de Vías).

Este componente es importante porque la reforma a la Ley APP permitiría ampliar los recursos destinados a las obras concesionadas, pero no resolvería por sí sola todas las intervenciones necesarias para completar el corredor.

La doble calzada Barranquilla-Cartagena es estratégica para la conexión entre dos de los principales centros urbanos y turísticos del Caribe. Su terminación busca facilitar los desplazamientos, mejorar la capacidad de la vía y fortalecer la competitividad regional.

Por ahora, el anuncio corresponde a una etapa de estructuración y gestión de recursos. Aunque los estudios y diseños ya están en marcha, todavía se requieren los cambios normativos y contractuales para avanzar hacia la ejecución de las obras.