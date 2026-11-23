Las motocicletas son uno de los vehículos más vendidos en Colombia, gracias a que ofrecen un medio de transporte más económico y rápido ante otras clases de unidades como lo son los carros.

Los más recientes registros de la ANDI y Fenalco indican que, durante lo recorrido del 2026, se han comercializado un total de 1.149.390 motocicletas en el país, creciendo en un 27,87% en comparación a lo visto durante el mismo periodo de 2025.

Si bien las cifras de las motocicletas han sido notables, también es importante que estas cuenten con todas las medidas de seguridad posibles para sus conductores, especialmente si son víctimas de un accidente de tránsito.

Es ahí donde entra el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la póliza que se encarga de garantizar la atención médica inmediata a las personas que sufran un incidente vial, independientemente de quién haya sido el responsable.

Ya con la llegada del fin de año, cientos de conductores buscan comprar o renovar este seguro, de esta forma evitando posibles sanciones por parte de las autoridades.

¿Cuáles son los precios del SOAT para las motocicletas en Colombia?

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) es la entidad encargada de establecer las tarifas máximas del SOAT vigentes que se han estado rigiendo en el país desde el 1 de enero de 2026.

Las tarifas del SOAT para 2026 varían según el tipo de motocicleta y su cilindraje. Foto: Getty Images

Los precios actuales se basaron en el ajuste del 5,17 % para las categorías con rango diferencial por riesgo (según la variación anual de la UVT) y de aproximadamente 0,38 % para el resto de categorías.

De acuerdo con Grupo R5, los cobros del SOAT para las motocicletas del país son los siguientes:

Ciclomotores: $124.100

$124.100 Motos con cilindraje inferior a 100 C.C.: $256.200

$256.200 Motos con cilindraje entre 100 y 200 C.C.: $343.300

$343.300 Motos con cilindraje superior a 200 C.C.: $761.400

$761.400 Motocarro, tricimoto y cuadriciclos: $386.900

Para comprar el SOAT, la SFC recomienda hacer uso de los canales presenciales y no presenciales, así como de entidades vigiladas y autorizadas para entregar la póliza.

Si se quiere evitar un fraude al comprar el seguro, la Superintendencia Financiera de Colombia emite estos consejos:

Verificar que la entidad se encuentre vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Ingresar a los canales oficiales de las entidades vigiladas para consultar los productos disponibles o realizar pagos, asegurándose de que sean sitios seguros.

Comprobar que los intermediarios de seguros, ya sean personas naturales o jurídicas, cuenten con autorización para comercializar el SOAT.

Evitar consignar dinero en cuentas bancarias o depósitos a nombre de personas naturales, a menos que se haya confirmado que corresponden a un intermediario de seguros autorizado.