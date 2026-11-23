Las obras de la primera línea del Metro de Bogotá provocarán nuevas modificaciones en la movilidad del sector de la avenida Caracas con calle 47. La Secretaría Distrital de Movilidad anunció mediante un comunicado de prensa que autorizó un cierre vial que comenzará este miércoles 25 de noviembre y se extenderá durante tres semanas, en horario nocturno. Los conductores y peatones deberán tener en cuenta los cambios para evitar contratiempos en sus recorridos.

De acuerdo con la entidad, la restricción se realizará en la calle 47 por la avenida Caracas, debido a las actividades de construcción de la superestructura del viaducto, específicamente el izaje de vigas tipo U. Estos trabajos hacen parte de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

El cierre se implementará entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Durante ese periodo, los usuarios que transiten por el sector deberán seguir los desvíos establecidos en el Plan de Manejo de Tránsito autorizado por la Secretaría de Movilidad para facilitar la ejecución de las actividades y proteger a quienes circulan por la zona.

Los conductores que se movilicen en sentido oriente-occidente por la calle 47 deberán tomar la carrera 13 hacia el sur y continuar por la calle 45 hacia el occidente. Este mismo recorrido deberán realizar quienes circulen de norte a sur por la carrera 13 y tengan previsto tomar la calle 47 hacia el occidente.

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La modificación también contempla cambios para los peatones. Durante las actividades de construcción del viaducto, quienes necesiten cruzar por el sector deberán hacerlo por la calle 45, siguiendo los pasos habilitados y la señalización dispuesta en la zona de obra.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a los usuarios transitar con precaución, utilizar los andenes y senderos peatonales habilitados y respetar las indicaciones de los auxiliares de tránsito y del personal encargado de las obras.

La entidad recordó que estas medidas buscan garantizar la seguridad vial mientras avanzan los trabajos de la primera línea del Metro. Por eso, quienes tengan recorridos habituales por la calle 47 y la avenida Caracas deberán contemplar los desvíos durante las jornadas nocturnas, desde el 25 de noviembre y por las siguientes tres semanas.