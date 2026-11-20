En la mañana de este 20 de noviembre, la red de defensa ciudadana radicó una denuncia para que se pueda verificar si detrás del déficit de 1.500 trabajadores del Metro de Bogotá, las obras incompletas y las 614 advertencias al concesionario, existe algo más que problemas de ejecución en la obra.

Metro de Bogotá responde a la polémica por traer 1.500 trabajadores chinos y no contratar mano de obra colombiana

Es preciso recordar que la alerta que lanzó la Contraloría General de la República, el pasado 11 de noviembre, en donde se referían a la Primera Línea del Metro de Bogotá, ya se encuentra en la Fiscalía. En la denuncia penal se pide al ente acusador que solicite documentos y verifique si los atrasos y los posibles sobrecostos de la obra tienen relevancia penal.

Uno de los puntos cuestionados es el posible costo de traer 1.500 trabajadores desde China, estimado en 10 millones de dólares, y quién terminaría asumiendo ese gasto. Foto: Colprensa

Esta denuncia se basa en el comunicado del órgano de control, el cual precisa que a este proyecto le faltan 1.500 trabajadores, lo cual pone en riesgo el tiempo de las obras y que estén listas cuando inicien las pruebas del sistema. Adicional a ello, el concesionario Metro Línea 1 acumuló 614 advertencias solo en septiembre y octubre.

La denuncia indica además que los cargos a aplicar podrían ser falsedad en documento público, el peculado y el prevaricato como “líneas de verificación”. Son 5 puntos los que se expusieron en la denuncia.

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¿Quién asumirá el costo de la mano de obra? Se contempla traer trabajadores desde China por cerca de 10 millones de dólares. La Contraloría revisará si ese gasto está incluido en el contrato de concesión o si se convertiría en un costo adicional que terminarían pagando los contribuyentes.

La denuncia también pide revisar los cambios en los plazos contractuales, las posibles sanciones por incumplimientos y los recursos destinados al traslado de redes de servicios públicos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Las obras para llegar al metro: La malla vial y el espacio público no estarán terminados para el inicio de las pruebas. Estas obras son fundamentales para garantizar el acceso de los usuarios a las estaciones y la conexión con TransMilenio.

El costo de las redes de servicios públicos: Su extensión pasó de aproximadamente 130 a 320 kilómetros. El comunicado menciona trámites para reasignar recursos, pero la denuncia plantea interrogantes sobre el origen de esos dineros.

Los plazos y las posibles sanciones: La supervisión y la interventoría sostienen que el contrato y sus modificaciones permiten flexibilizar los tiempos. La denuncia pide examinar esos cambios y establecer cómo inciden en la aplicación de multas por incumplimientos.

Aunque el avance general del proyecto alcanza el 84,68 %, la ejecución de sistemas, equipos, malla vial y espacio público sigue pendiente en buena parte, mientras las estaciones 11 y 15 apenas comienzan su construcción. Foto: Guillermo Torres / Semana

Los componentes más complejos aún están pendientes: Aunque el avance general de la obra alcanza el 84,68 %, todavía falta más de la mitad de los sistemas y equipos. La malla vial y el espacio público registran menos de una cuarta parte de ejecución, mientras las estaciones 11 y 15 apenas comienzan su construcción.