“Nuevo cambio de postura”: Rodrigo Lara le cobra a Claudia López su cambio de opinión sobre el metro de Bogotá

La discusión sobre la primera línea del metro de Bogotá sumó un nuevo capítulo político. Esta vez, el exministro del Interior, Rodrigo Lara, intervino en el cruce entre el actual alcalde, Carlos Fernando Galán, y la exmandataria Claudia López, para cuestionar las posiciones que esta última ha asumido frente al proyecto.

Se afectó el cronograma de las obras del metro: Carlos Fernando Galán lo reconoció en público

El pronunciamiento de Lara se produjo después de que López respondiera a un mensaje publicado por Galán el 13 de noviembre, en el que el alcalde reconoció las dificultades que enfrenta la obra en su etapa final.

La respuesta de Claudia López a Galán

El mandatario había advertido que la construcción atraviesa uno de sus momentos más difíciles, debido a inconvenientes con la estación 16 y a la necesidad de intervenir más redes de servicios públicos de las que estaban previstas inicialmente.

Galán señaló que estos trabajos afectan la terminación del espacio público y explicó que su administración continúa buscando soluciones para cumplir con el proyecto.

Claudia López aseguró que la primera línea no estaría lista en marzo de 2028. Foto: @ClaudiaLopez

La reacción de Claudia López llegó el 14 de noviembre. La exalcaldesa cuestionó la gestión de su sucesor y aseguró: “Se lo entregamos con el nivel de avance esperado para diciembre de 2023 en un 30 %”.

También sostuvo que Galán reconoció que la primera línea no estaría lista en marzo de 2028. En su mensaje, agregó: “Hoy nos cuenta que de repente descubrió que hacen falta personal, redes, acabados y espacio público, y que ha ‘hecho llamados’, pero no estará listo”.

Rodrigo Lara recordó las críticas de 2019

La controversia motivó la intervención de Rodrigo Lara, quien puso sobre la mesa las críticas que López había hecho al modelo elevado del metro cuando aspiraba a la Alcaldía de Bogotá.

“En 2019 demandó el proyecto elevado para frenarlo y lo llamó ‘medio metro’. Hoy, cuando le conviene hacer lo contrario, lo defiende y lo celebra como ‘nuestro metro’”, escribió Lara.

El exministro cerró su mensaje con una frase dirigida a la exmandataria: “Bienvenida es nuevo cambio de postura”.

Rodrigo Lara recordó las críticas que la exmandataria hizo a la primera línea en 2019. Foto: @Rodrigo_Lara_

Así, el debate sobre los retrasos de la primera línea terminó convertido también en un nuevo enfrentamiento entre figuras políticas por las posiciones que han defendido frente al futuro del transporte de la capital.