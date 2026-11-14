Abelardo De La Espriella: “La reconstrucción de Colombia es una prioridad nacional”

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció tras la más reciente decisión de la Corte Constitucional, que avaló la declaratoria de emergencia económica en algunas regiones del país para poder atender los desastres que dejó el terremoto del 10 de agosto.

“Esta emergencia nos exige actuar con rapidez, responsabilidad y transparencia. Cada peso debe estar destinado a atender a los damnificados, reconstruir viviendas, recuperar hospitales, colegios e infraestructura y devolverles la esperanza a miles de familias”, dijo el mandatario.

Estos son los millonarios salarios del Fondo Milagro que provocaron la desautorización y molestia del presidente De La Espriella

La Corte declaró exequible, es decir, ajustado a la Constitución, el estado de emergencia económica, social y ecológica, pero impuso estrictas condiciones y límites a su aplicación.