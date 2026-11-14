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Abelardo De La Espriella: “La reconstrucción de Colombia es una prioridad nacional”

Nuevo pronunciamiento del jefe de Estado tras el aval de la Corte Constitucional a la declaratoria de emergencia económica tras el terremoto.

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Redacción Semana
14 de noviembre de 2026 a las 9:57 a. m.
Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia.
Abelardo De La Espriella, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció tras la más reciente decisión de la Corte Constitucional, que avaló la declaratoria de emergencia económica en algunas regiones del país para poder atender los desastres que dejó el terremoto del 10 de agosto.

“Esta emergencia nos exige actuar con rapidez, responsabilidad y transparencia. Cada peso debe estar destinado a atender a los damnificados, reconstruir viviendas, recuperar hospitales, colegios e infraestructura y devolverles la esperanza a miles de familias”, dijo el mandatario.

Presidente Abelardo De La Espriella
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La Corte declaró exequible, es decir, ajustado a la Constitución, el estado de emergencia económica, social y ecológica, pero impuso estrictas condiciones y límites a su aplicación.

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