Emiro Navarro reveló si padece de un tumor cerebral y dio detalles de su salud: “Me pasó factura”

En las últimas semanas, el creador de contenido Emiro Navarro presentó una recaída durante su preparación para el evento de boxeo Stream Fighters 5, situación que despertó inquietudes entre sus seguidores y dio paso a diferentes especulaciones sobre lo que estaba ocurriendo.

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Uno de los rumores que circuló en redes sociales apuntaba a que el influenciador podría padecer un tumor cerebral. Sin embargo, Navarro decidió referirse públicamente al tema y aclarar qué había detrás de las complicaciones que experimentó mientras se preparaba para subir al cuadrilátero.

El pronunciamiento se produjo este viernes 13 de noviembre, durante el pesaje del evento, jornada previa a la velada deportiva en la que tiene previsto enfrentarse al creador de contenido Valentino Lázaro, este sábado 14 de noviembre.

Durante su intervención, el participante de MasterChef Celebrity aseguró que actualmente se encuentra bien de salud y descartó que los problemas que presentó estuvieran relacionados con un tumor en la cabeza.

Emiro Navarro, creador de contenido colombiano Foto: Instagram @emiro_navarro

“Estoy muy bien de salud, todo está bien, hubo muchos rumores como de un tumor, que en la cabeza… fue un tema completamente físico”, manifestó ante las preguntas sobre su condición.

Con estas palabras, Navarro buscó poner fin a las versiones que se habían difundido sobre una posible enfermedad de mayor gravedad. Además, aprovechó el espacio para explicar que las dificultades que atravesó estuvieron relacionadas con las exigencias físicas de los entrenamientos que asumió para participar en la competencia.

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Emiro Navarro explicó qué habría provocado sus problemas de salud

El influenciador también habló sobre el cambio que representó para su cuerpo comenzar una preparación deportiva de alta exigencia. Según explicó, antes de aceptar el reto de Stream Fighters 5 no tenía experiencia practicando deportes ni levantando pesas, por lo que tuvo que adaptarse a una rutina completamente diferente a la que estaba acostumbrado.

Navarro reconoció que, en medio de ese proceso, intentó exigirse más de lo que su condición física le permitía, algo que habría terminado afectándolo.

“Yo nunca en mi vida había levantado una pesa, no he sido deportista nunca, esto fue como mi primer paso como para meterme en el deporte, entonces sí siento que mi cuerpo en un momento me pasó factura, porque quise como excederme”, explicó.