Emiro Navarro, de ‘MasterChef Celebrity’, genera preocupación tras hablar de su salud física y mental: “Días difíciles”

Tras su participación en el reality show La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN, el creador de contenido Emiro Navarro no ha dejado de sonar en la industria del entretenimiento nacional.

Su carisma y sentido del humor lo llevaron a convertirse en una de las celebridades elegidas para participar en la edición más reciente de MasterChef, donde ha logrado ganarse el cariño y admiración de los televidentes con sus preparaciones y ocurrencias.

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Por otro lado, muchos esperan verlo en el Stream Fighters 5, un encuentro de boxeo que reúne a los rostros más conocidos de las plataformas digitales, el cual se llevará a cabo el próximo 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Teniendo en cuenta esta popularidad, Emiro decidió crear su propio canal de WhatsApp, una herramienta con la que busca mantener una comunicación más cercana y directa con su comunidad.

A través de este espacio, el creador de contenido generó preocupación entre sus seguidores tras hablar de su salud física y mental en la tarde del martes, 20 de octubre de 2026.

De acuerdo con su mensaje, actualmente se encuentra atravesando momentos difíciles de estrés, angustia y preocupación previo al evento de boxeo en el que planea estar presente, ya que hay situaciones que no están del todo en sus manos.

Adicionalmente, señaló que su salud física no está al 100 % y que su mente le está jugando una mala pasada. “Tengo muchas ganas de hacer las cosas bien y darles el mejor show posible”, escribió el influenciador.

A pesar de esto, Emiro Navarro reiteró su compromiso e ilusión por sorprender a quienes le han brindado su apoyo, aunque también reconoció que se siente mejor siendo totalmente transparente con sus seguidores.

“Por ahora no tengo artista para mi entrada y sigo buscando la manera de resolverlo de la mejor forma posible”, agregó, haciendo referencia a los preparativos frente a lo que será su espectáculo de boxeo.

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Por otro lado, reconoció que, a pesar de las dificultades que ha tenido que enfrentar, mantiene intactas su disposición y sus ganas de seguir adelante, esforzándose por dar lo mejor de sí mismo.

Su objetivo, según sus declaraciones, es lograr corresponder al respaldo que ha recibido, demostrando su agradecimiento a todas aquellas personas que han confiado en él, han creído en sus capacidades y lo han acompañado durante su preparación para el enfrentamiento que muchos esperan con ansias.