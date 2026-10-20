Hassam estremeció las redes con emotivo recuerdo junto a su madre y puso a muchos a reflexionar: “Sería nuestra última vez”

En las últimas horas, Hassam, uno de los humoristas más destacados de Colombia, usó sus redes sociales para compartir un emotivo recuerdo junto a su madre que puso a muchos a reflexionar.

La publicación sorprendió a sus seguidores, especialmente por el conmovedor mensaje que la acompañaba, pues reveló que la fotografía inmortalizó la última comida que tuvieron la oportunidad de compartir juntos.

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“La primera foto es de la última vez que le cociné a mi mamá”, inicia el texto.

Enseguida, Hassam señaló que, en aquella ocasión, aunque se tomó el tiempo de cocinar y compartir una comida con su mamá, desafortunadamente no lo disfrutaron plenamente, pues en la fotografía se evidencia que estaba más pendiente de su celular que de compartir con ella.

“Desafortunadamente y por la idiotez de los seres humanos, como pueden ver, yo estaba más pendiente del celular que de su caricia”, agregó.

Debido a esto, quiso compartir su anécdota como una invitación para reflexionar, recalcando que, sin saber, se convirtió en la última vez que tuvieron la oportunidad de compartir juntos en la mesa.

“Si hubiese sabido, estoy seguro de que nada me hubiera importado más que besarla y esconderme entre sus brazos”, precisó.

Por último, Hassam explicó que su publicación buscaba rendir homenaje al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que se conmemora cada 19 de octubre con el propósito de generar conciencia sobre esta enfermedad, promover la detección temprana y recordar la importancia de acompañar a quienes la enfrentan.

Hassam, humorista colombiano Foto: Instagram @oficialhassam

“En 2019 estuve en MasterChef y hubo un reto para conmemorar esta fecha y para inspirar a tantas mujeres guerreras; ese día gané el reto y se lo dediqué a ella, a mi Lucía, que perdió la batalla ese mismo año”, recordó.

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Sus palabras, como era de esperarse, hicieron estremecer el corazón de sus seguidores, quienes aplaudieron no solo su gesto de compartir un recuerdo personal junto a su mamá, sino de aprovechar la ocasión para sumarse a una jornada de reflexión y sensibilización sobre una enfermedad que ha marcado la vida de muchas familias.

“Un abrazo a todas las mujeres que afrontan esa lucha y a quienes han perdido a alguna en esta pelea por la vida”, concluyó, no sin antes recalcar lo importante que es aprovechar cada instante que sea posible, esos momentos que se viven con los seres queridos y las personas que realmente siempre están presentes.