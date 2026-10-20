En redes sociales se han visto múltiples videos y desde varios ángulos de Edwin Cardona (jugador de Atlético Nacional), siendo parte de un acto en un reconocido circo que está de visita en Colombia.

El volante que porta la 10 en el cuadro verde fue a una presentación de los Gasca, quienes lo invitaron a subirse al escenario para que fuera el gran protagonista de un número que tenían preparado. El mismo incluyó cuchillos y la cara tapada de Cardona.

Hay muchos lesionados en Nacional, todos deben estar cuidandose *Cardona aburrido con la vida https://t.co/8mJXfaBxoa — Julian G'o (@JuliangaleanoO) October 19, 2026

😱 🔪El influenciador ‘La Liendra’ mostró el susto de Edwin Cardona al ser elegido para el acto del lanzador de cuchillos en el Circo de los Hermanos Gasca 🎪 #ASColombia https://t.co/P3PfMm7KCt — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) October 20, 2026

Las grabaciones dieron cuenta de que todo se trató de algo maniobrado por los especialistas. Al jugador le hicieron creer que cerca de él habían pasado los elementos cortopunzantes, pero la realidad es que fueron puestos al lado de su rostro sin ser lanzados de lejos.

Para los asistentes al circo hubo todo el contexto, mientras en redes, al ver solo a Cardona en una superficie, amarrado y con cuchillos al lado, se desataron ciertos comentarios especulativos. Sin embargo, todo marchó con tranquilidad y en buen ambiente.

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Uno de los miembros de los Gasca llevaba una camiseta de Atlético Nacional, lo que mostró que sabían que el jugador iba a asistir y tenían todo listo para destacar la presencia del exfutbolista de Selección Colombia, así como de Boca Juniors y otros clubes.

Sin Cardona para la función de Nacional en Cúcuta

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Edwin Cardona aparece como ausente de los convocados que eligió el técnico, Lucas González. Al parecer, con el regreso de James Rodríguez, el DT le dará descanso a su otra estrella de la zona medular que jugó el fin de semana pasado en Tunja vs. Boyacá Chicó.

Dicha rotación de nómina es algo normal en el cuadro verdolaga, que busca distribuir las cargas para que sus jugadores más importantes lleguen con nivel superlativo a las finales del Torneo Finalización.

Por cómo está configurada la nómina de citados de Nacional, los encargados de la creación podrían ser Juan Manuel Rengifo y James Rodríguez. Detrás de ellos los apoyaría en marca, así como también en producción el experimentado Jorman Campuzano.

A falta de ocho fechas por jugar, el conjunto de Medellín cuenta con 26 puntos y está próximo a asegurar su clasificación a la siguiente ronda. Justamente por ello es que se da los lujos de cambiar el equipo ante rivales de menor exigencia.

Seguro para los partidos venideros de la fecha 16 vs. Independiente Medellín (25 de octubre) y cinco vs. Independiente Santa Fe (29 de octubre) se volverá a ver el pleno de la nómina de gala que tiene al servicio del director técnico, Lucas González.