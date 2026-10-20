Rodri, gran ausente en PSG vs. Barcelona: medios españoles reportan la razón de su suplencia

Rodri no entró en la alineación titular de Barcelona para enfrentar al PSG por la tercera jornada de la Champions League. El volante español viajó con el resto de la delegación a París; sin embargo, según medios españoles, tuvo molestias de última hora que lo sacaron por precaución.

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La ausencia de Rodri se sumó a las bajas de Jules Koundé y Eric García, quienes ya habían sido descartados previamente por el cuerpo técnico de Hansi Flick.

A raíz de esta noticia, Barcelona formará con: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha y Anthony Gordon.

PSG, por su parte, tendrá de titulares a Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Lucas Hernández; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz, Desiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia

PSG vs. Barcelona hoy, partidazo en Champions

El partido de PSG vs. Barcelona cuenta con un cartel de estrellas envidiable para cualquier club del mundo. El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, es el vigente bicampeón de la Champions League, mientras que su rival llega con pleno de victorias en lo que va de la presente temporada.

PSG y Barça son dos de los 9 equipos que han sumado 6 puntos tras dos jornadas, pero mientras los franceses están teniendo problemas en su liga, el equipo azulgrana ha empezado la temporada arrasando con todo.

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“Será una buena prueba para nosotros, para ver dónde estamos. Me gustaría que mi equipo jugara con confianza, que jugara valiente y, por supuesto, que jugáramos juntos. Como equipo lo hemos hecho en los últimos once partidos. Para mí, jugamos contra uno de los mejores equipos, tal vez el mejor equipo”, indicó Hansi Flick, técnico del Barcelona.

El estratega alemán se rindió en elogios para el PSG e insistió en que “es para nosotros una buena oportunidad de demostrar cuál es nuestro nivel, qué podemos hacer y qué tenemos que mejorar”.

Hansi Flick, DT del Barcelona Foto: UEFA via Getty Images

Luis Enrique le tiene cariño al Barcelona, pero eso no significa que vaya a dejarles las cosas fáciles. “El Barça es el equipo que más se parece al PSG actual. Intento disfrutar al máximo el hecho de jugar un partido contra un equipo único, un equipo que juega al fútbol un poco como nosotros y que tiene jugadores de una calidad enorme. Es un equipo deportivo, no da patadas, defiende valores que me gustan y es el equipo que más se parece al PSG actual”, analizó.

En ese sentido, recalcó su sentimiento por los 90 minutos que se vienen en el Parque de los Príncipes. “Soy socio del Barça, he sido jugador y entrenador allí seis años, tres en el primer equipo y tres en el filial. Tengo una relación muy estrecha con Cataluña, mi mujer y mis hijos son catalanes y estoy muy ligado al club, pero ahora soy el entrenador del PSG y mi motivación es ganar este partido”, manifestó.