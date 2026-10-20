Oficial: Así va la votación entre Cristiano y Messi por el ‘Balón de Oro de Todos los Tiempos’

Faltando una semana para entregar el Balón de Oro 2026, los organizadores sacudieron las redes sociales con una nueva votación para elegir al ‘Balón de Oro de Todos los Tiempos’ o ‘BOAT’ según sus siglas en inglés.

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A diferencia del premio que se entrega anualmente, este se elige a través de los votos de los hinchas en la página oficial. Para hacer válida la elección, es necesario pagar una suscripción de 1 euro o 3.550 pesos colombianos.

De acuerdo al comunicado oficial publicado en Ballondor.com, las votaciones estarán abiertas al público hasta el próximo martes 27 de octubre.

En total son 10 los jugadores nominados al premio; sin embargo, todos ellos manejan su candidatura de manera individual, es decir, que se cuenta cada una de las veces que ganaron el Balón de Oro durante su carrera.

Por ejemplo, Messi está nominado ocho veces y Cristiano Ronaldo cinco, pero el ganador será solo una de las ocasiones en las que pudieron levantar el galardón.

Nominados al ‘Balón de Oro de Todos los Tiempos’

Aunque la lista de nominados tiene a Messi y Cristiano como sus grandes protagonistas, hay otras leyendas del fútbol que ganaron dos o más galardones del Balón de Oro durante su carrera:

Alfredo Di Stéfano : 1967 y 1959.

: 1967 y 1959. Johan Cruyff: 1971, 1973 y 1974.

1971, 1973 y 1974. Franz Beckenbauer : 1972 y 1976.

: 1972 y 1976. Kevin Keegan : 1978 y 1979.

: 1978 y 1979. Karl-Heinz Rummenigge : 1980 y 1981.

: 1980 y 1981. Michel Platini : 1983. 1985 y 1985.

: 1983. 1985 y 1985. Marco van Basten : 1988 y 1989.

: 1988 y 1989. Ronaldo Nazario : 1997 y 2002.

: 1997 y 2002. Cristiano Ronaldo : 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

: 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017. Lionel Messi: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Diego Armando Maradona y Pelé no entraron en la lista de nominados porque en su época no se entregaba el Balón de Oro a futbolistas nacidos en Sudamérica. Ese aspecto cambió a partir del año 1995 y el primer jugador no originario de Europa que lo recibió fue Ronaldo Nazario en 1997.

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Cristiano 2008 va ganando las votaciones

Según el primer reporte de votaciones entregado por la cuenta oficial del Balón de Oro, Cristiano Ronaldo va ganando las votaciones por su victoria en el año 2008.

“¿Quién será elegido el ‘Balón de Oro de Todos los Tiempos’? La votación del BOAT, abierta desde principios de octubre, continúa hasta el martes 27 de octubre. Y, por el momento, el Balón de Oro de 2008 de Cristiano Ronaldo lidera la votación con un 75 % de los votos", dice el comunicado oficial.

En segundo lugar está Lionel Messi con su galardón de 2012, pero apenas tiene el 9 % de los votos totales.

“El podio lo completa otro Balón de Oro de Cristiano Ronaldo, el de 2017, con un 6 % de los votos. En otras palabras, dos de los tres primeros puestos son para el portugués”, añadió la organización.