Baja de meses para Atlético Nacional: grave parte y se “pierde el resto del semestre”

Malas noticias para Atlético Nacional de cara a la parte más crucial del segundo semestre de 2026. Según se ha podido conocer en las últimas horas, una de sus máximas figuras sufrió una lesión que le impedirá jugar el resto del año en curso. Se trata del extremo sensación Ian Carlo Poveda.

Reportes recientes del cuerpo médico de los verdes indican que le realizarán al colombobritánico una “artroscopia de pie izquierdo” por las molestias que presenta.

Si bien propiamente el club antioqueño no precisa sobre el tiempo de recuperación, se pudo saber que el atacante deberá pasar por el procedimiento para luego iniciar su rehabilitación. Dicha cirugía le significará recuperación de varios meses y, por consiguiente, se perderá el resto de 2026.

La periodista Pilar Velásquez destapó la situación de Poveda en su cuenta personal de X: “Operan a Poveda en una clínica de Medellín. Según nos cuentan, se pierde el resto del semestre, pues por lo menos son tres meses por fuera (a espera de parte médico oficial)”.

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Baja de consideración para Lucas

A lo largo del Torneo Finalización, el delantero se había convertido en un buen revulsivo para la idea de juego de Lucas González.

En Liga logró aportar dos goles y dos asistencias en ocho partidos disputados. Si bien no era titular inamovible, su participación cada que tenía minutos era importante para los intereses del Verdolaga.

James Rodríguez e Ian Poveda haciendo dupla en Atlético Nacional. Foto: AFP

Lo preocupante de dicha lesión, que requerirá tiempo, es que Atlético Nacional cada vez suma más bajas a su lista. Entre los afectados también permanecen Alfredo Morelos, William Tesillo y Marlos Moreno, por mencionar algunos.

Para González y su cuerpo técnico se ha convertido en todo un reto la consolidación de la nómina, que afortunadamente es amplia y aún cuenta con otros nombres como James Rodríguez, Edwin Cardona, entre otros juveniles que han entrado bien a la dinámica del primer equipo.

Segundo en la Liga 2026-II

Este martes vuelve a la acción Nacional frente a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. Desde las 6:30 p. m. se espera que ruede el balón en una de las plazas que se consideran más complicadas en el FPC.

James Rodríguez es sin duda la novedad más importante para los visitantes en Norte de Santander. El número 23 no estuvo convocado el partido pasado vs. Boyacá Chicó por disposición técnica.

James Rodríguez volvió a ser convocado en Atlético Nacional tras una fecha de baja por decisión técnica. Foto: Getty Images

A esta altura de la campaña, el Verde tiene muy próxima su clasificación a las finales del Torneo Finalización. En la tabla de posiciones es segundo con 26 unidades, a tan solo dos del líder, América de Cali.

En caso de lograr un triunfo en tierras cucuteñas durante este martes, Atlético Nacional podrá dar por confirmado su tiquete a la siguiente ronda con ocho fechas aún por jugarse en el ‘todos contra todos’.