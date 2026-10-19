Tabla de reclasificación tras los juegos de Nacional y América: así van los cupos a Libertadores

La Liga BetPlay se está poniendo al día en su calendario. El pasado fin de semana (17 al 18 de octubre) se jugó la fecha 15 de la competencia, además de un juego pendiente por la primera jornada.

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En concreto, fue Atlético Nacional el que venció a Boyacá Chicó 4-1, el pasado sábado 17 de octubre, en juego aplazado por la primera fecha de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional ganó, gustó y goleó sobre Boyacá Chicó en Tunja. Foto: Colprensa: Macgiver Barón Contreras

Así, el verde de Antioquia se va poniendo al día en su calendario y esto tiene implicación directa en la tabla de reclasificación.

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay: Nacional y América pelean por la Libertadores

Atlético Nacional es líder de la tabla de reclasificación con 81 puntos en 37 juegos.

Segundo asoma América de Cali con 62 unidades en 35 juegos. Así las cosas, el verde de Antioquia y la mecha están clasificando, parcialmente, a Copa Libertadores.

Reclasificación tras los partidos del domingo. https://t.co/xd32GPt8pz — José Orlando Ascencio (@josasc) October 19, 2026

Independiente Santa Fe asoma tercero (57 puntos), Deportes Tolima cuarto (57 puntos), Junior de Barranquilla quinto (56 puntos) y Deportivo Cali sexto (53 puntos).

Junior de Barranquilla sale de la ecuación en reclasificación, pues como fue campeón del primer semestre, ya tiene cupo asegurado a Copa Libertadores.

Eso quiere decir que, de momento, por reclasificación, Santa Fe, Tolima y Cali están entrando a Copa Sudamericana.

Aunque estén fuera de la zona de clasificación a algún torneo Conmebol, equipos como Once Caldas, Millonarios, Independiente Medellín y Bucaramanga aún pelean por un lugar de privilegio.

Así se distribuyen los cupos para Colombia en la Copa Libertadores 2027

Conmebol dispone de cuatro plazas para Colombia en la Copa Libertadores 2027. Estas se distribuyen de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional (parcialmente).

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Así se distribuyen los cupos para Colombia en la Copa Sudamericana 2027

Al igual que en Libertadores, Conmebol dispone de cuatro plazas para Colombia en la Copa Sudamericana 2027. Son de la siguiente manera: