Diego Guauque se sinceró sobre dura secuela que enfrentó en su lucha contra el cáncer: “No lo pude evitar”

Durante una emotiva y cercana conversación para el pódcast Historias con Ritmo, de Caracol Televisión, el reconocido periodista Diego Guauque abrió su corazón para recordar uno de los capítulos más difíciles de su vida: la lucha contra el cáncer.

En el diálogo, lleno de sinceridad, el comunicador compartió detalles de su experiencia personal y de los cambios que tuvo que asumir tras enfrentarse a este diagnóstico.

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Entre los cambios más notorios, Guauque recordó que la caída del cabello fue una de las primeras secuelas que experimentó a causa de esta delicada enfermedad. Sin embargo, reveló que su esposa fue la primera en notar esta consecuencia e intentó ocultarla como una forma de apoyarlo durante ese complejo proceso.

“Fui el último de mi casa en darme cuenta que me estaba quedando sin pelo, porque a mi se me empezó a caer por detrás”, expresó el periodista.

Según su relato, esta consecuencia empezó a notarse una semana después de su primera quimioterapia. Aunque se sentía fuerte, mantenía una rutina de ejercicio y llegó a pensar que aquello sería lo último que tendría que afrontar en su batalla contra el cáncer, en realidad fue más rápido de lo que imaginó.

“No pude evitar que se me cayera el pelo”, comentó Diego Guauque, recordando que fue su esposa la primera en darse cuenta de este cambio físico cuando se levantaba en horas de la mañana al baño y dejaba rastros de cabello en la almohada.

“Ella para no martirizarme y evitar una nueva preocupación, cogía un cepillito que teníamos y limpiaba la almohada para que volviera a quedar blanca”, detalló el periodista de manera emotiva, pues admitió que ocultar esta situación lo llevó a dormir tranquilo muchas noches.

Aunque el comunicador se enteró mucho tiempo después del secreto que su esposa le había guardado, recordó que descubrió que estaba perdiendo el cabello mientras se bañaba. Al aplicarse el shampoo, notó que varios mechones quedaban entre sus manos.

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No obstante, al principio, Guauque intentó convencerse de que la caída del cabello no estaba relacionada con el cáncer y atribuyó lo ocurrido al producto que utilizaba. Por esa razón, decidió lavarse únicamente con agua; sin embargo, al comprobar que la situación persistía, comenzó a darse cuenta de que se trataba de una de las secuelas de su enfermedad.

A raíz de esto, el periodista recordó que decidió ir a una peluquería y, aunque pidió que trataran de disimular los parches que se le veían por falta de pelo en la parte de atrás de su cabeza, finalmente tuvo que aceptar quedar completamente calvo.