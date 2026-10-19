Margarita Rosa de Francisco contó la verdad de por qué se hizo radical procedimiento en su rostro: “Me dio miedo”

Margarita Rosa de Francisco es una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a una carrera artística que se ha extendido durante varias décadas. Aunque sus apariciones en la pantalla han disminuido, la actriz caleña ha explorado otras facetas, como la escritura, y mantiene el contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, donde comparte opiniones y experiencias personales.

Margarita Rosa de Francisco subió inesperada imagen en la que dejó en evidencia situación que vive: “Foto sexy”

Recientemente, la artista llamó la atención en Instagram al hablar sobre su percepción del envejecimiento y contar que se sometió a un procedimiento estético para realizar algunos cambios en su rostro. “El envejecimiento no quiere decir que me parezca cheverísimo y que me guste lo que veo”, expresó en una publicación en la que también aparecieron fotografías de años anteriores, en las que se evidenciaban algunas transformaciones naturales de su apariencia, incluidas las canas en su cabello rubio.

Días después, el especialista que estuvo a cargo de la intervención compartió imágenes con los resultados y explicó los detalles del tratamiento. De acuerdo con su descripción, el procedimiento incluyó una cirugía dirigida tanto a la piel del rostro como a estructuras más profundas, con el objetivo de rejuvenecer su apariencia sin alterar la naturalidad de sus facciones.

Tras semanas de esta noticia, la celebridad apareció en un video, charlando con el cirujano que ayudó con este resultado. Margarita Rosa de Francisco fue clara sobre su proceso, revelando la razón por la que decidió esta transformación.

“He estado luchando contra mi propia imagen, a medida que pasa el tiempo. Cuando tenía unos 40, esa cara me parecía interesante”, dijo.

“Pero ahí me dio miedo, y me puse relleno en la boca. Veo que no funciona, y empiezo a dejarme la cara tranquila. Tengo unos años en los que decía: ‘Me gusto bastante así’, que fue cuando saqué el famoso video ese”, relató.

Al mencionar cuál fue su motivante, señaló que la línea de la mandíbula estaba desapareciendo y esto la llevó a buscar una ayuda, donde su rostro no sufriera daños o afectaciones.

“Ya cuando esta línea de aquí (señala la mandíbula) empezó a irse, dije: ‘No’. Yo no pensé que alguna vez me fuera a hacer esto”, comentó.

Al confirmar cuál fue el instante en el que tomó la decisión, la artista puntualizó que ver a Miguel Varoni la ayudó a decir que sí a este procedimiento, pues había quedado muy bien con el mismo cirujano.

“La última conversación que tuvimos. Tenemos que darle crédito a Miguel Varoni… me parece que quedó maravilloso, porque sigue siendo la cara de él. Me parece una alternativa hermosa”, concluyó.