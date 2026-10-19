Walter Mercado: números de la suerte para ganarse la lotería este lunes 19 de octubre

Los juegos de azar cuentan con seguidores que recurren a diferentes creencias y tradiciones para escoger sus números de apuesta. Entre estas prácticas se encuentran la astrología y los horóscopos, cuyas interpretaciones suelen despertar curiosidad entre quienes esperan tener fortuna. Sin embargo, es fundamental recordar que los resultados dependen del azar y que ninguna predicción garantiza un premio.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

En este ámbito, el nombre de Walter Mercado sigue presente pese a su fallecimiento en 2019. El astrólogo puertorriqueño dejó un legado que continúa vigente mediante publicaciones que recopilan sus orientaciones y mantienen el interés de sus seguidores.

Betty B. Mercado, sobrina del reconocido astrólogo, dio a conocer los pronósticos para los 12 signos del zodiaco correspondientes a este lunes 19 de octubre. Las predicciones reúnen recomendaciones sobre diferentes aspectos de la vida cotidiana y proponen números de la suerte para cada signo, de acuerdo con las interpretaciones de la tradición astrológica.

Aries

La energía planetaria favorece la prosperidad, el amor y el bienestar. Podrá resolver problemas familiares sin afectar su estabilidad emocional y disfrutar de buena salud.

Números de suerte: 7, 3, 11.

Tauro

Es momento de dejar que otros aprendan de sus propias decisiones y aceptar los cambios necesarios para crecer. Evite quedarse estancado esperando a los demás.

Números de suerte: 50, 7, 49.

Géminis

Su intuición le ayudará a identificar oportunidades de negocios e inversiones. Busque el equilibrio entre lo material y lo espiritual, y apueste por relaciones amorosas estables.

Números de suerte: 1, 9, 38.

Cáncer

Evite conflictos familiares y controle sus gastos. Confíe en su inteligencia, perseverancia y fe para avanzar, dejar atrás las quejas y organizar su vida.

Números de suerte: 24, 1, 18.

Leo

Aprender constantemente fortalecerá su confianza. La independencia y la libertad de expresión serán prioritarias, por lo que será conveniente tomar la iniciativa y planear el futuro.

Números de suerte: 41, 39, 2.

Virgo

Podrían llegar beneficios económicos inesperados y resolverse conflictos familiares o afectivos. Dedíquese a lo que le apasiona y amplíe su círculo social.

Números de suerte: 10, 35, 4.

Libra

Se mostrará emotivo, intuitivo y dispuesto a romper la rutina. La curiosidad lo llevará a explorar nuevos lugares y experiencias, mientras su encanto se fortalece.

Números de suerte: 15, 33, 26.

Escorpio

La energía favorece los compromisos, las relaciones y la ayuda a los demás. Su sinceridad y capacidad de comunicación transmitirán alegría a quienes lo rodean.

Números de suerte: 15, 3, 22.

Sagitario

Podrían surgir cambios en el trabajo o la profesión. Actúe con prudencia, evite riesgos y aproveche el momento para desarrollar habilidades y talentos olvidados.

Números de suerte: 40, 18, 9.

Capricornio

Un secreto familiar podría salir a la luz. Evite involucrarse en discusiones y espere a que la situación se calme antes de defender sus derechos.

Números de suerte: 31, 8, 4.

Acuario

Encontrará apoyo emocional en una figura maternal de confianza. Procure no darles demasiada importancia a asuntos menores y mantenga la confianza en su buena fortuna.

Números de suerte: 7, 42, 19.

Piscis

Priorice su salud, mejore sus hábitos alimenticios y deje atrás las preocupaciones. La estabilidad amorosa dependerá de su responsabilidad y compromiso; además, podría cumplir un deseo importante.

Números de suerte: 10, 37, 12.