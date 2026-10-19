Bayern Múnich vs. Arsenal: hora y canal para ver a Luis Díaz en el partidazo de Champions League

Este miércoles, 21 de octubre, Bayern Múnich de Luis Díaz recibe al Arsenal. Será por la tercera fecha de la Champions League, con hora de arranque a partir de las 2:00 p.m. (horario colombiano) y se podrá ver en vivo por el canal ESPN y Disney+.

DT de Leipzig se pronunció tras el triplete de Luis Díaz: agachó la cabeza públicamente

Calificación y reacciones de la prensa alemana tras el triplete de Luis Díaz: “Excepcional”

Dos favoritos al título se ven cara a cara en el Allianz Arena. El vigente campeón de Alemania, Bayern Múnich, ante el vigente campeón de Inglaterra, Arsenal.

Los gunners asoman en el séptimo puesto de la Champions League con seis unidades, mientras Bayern Múnich está en la décima casilla de la tabla de posiciones con cuatro puntos.

Luis Díaz va por más ante Arsenal

Si había dudas, Luis Díaz las finiquitó. El pasado sábado, 17 de octubre, Lucho anotó triplete en el triunfo 6-1 del Bayern Múnich sobre RB Leipzig.

Antes, Díaz ya había anotado gol ante el Viking noruego por Champions League. Eso deja al colombiano con cuatro goles en dos partidos, y pone fin a su sequía.

Atrás queda el mal arranque de la temporada para Luis Díaz, quien fue blanco de duras críticas por parte de la prensa alemana. Ahora, el guajiro va por más.

El duelo contra Arsenal asoma como una oportunidad de oro para un Luis Díaz que va en ascenso. En caso de anotar, consolidaría el buen presente que tiene, y llenaría aún más de confianza al cuadro bávaro.

“A Lucho creo que esta pausa (de fecha Fifa) le hizo bien, donde no tuvo que viajar con la selección, donde simplemente pudo recuperarse un poco”, dijo el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, tras la goleada del cuadro bávaro 6-1 sobre RB Leipzig.

“Ya había dado señales contra el Augsburgo y contra Viking de volver a recuperar esa forma, y por eso es aún más hermoso que hoy se haya recompensado con estos tres goles”, añadió.

Junto a Harry Kane, candidato al Balón de Oro, y Michael Olise, Luis Díaz conforma uno de los tridentes más letales de Europa. Por eso, el objetivo del Bayern es seguir dominando en Alemania, pero también dar un golpe de autoridad en la Champions.

Luis Díaz respondió a las críticas con goles. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Un triunfo sobre Arsenal le permitiría al cuadro bávaro entrar a la zona de clasificación directa de la competencia continental.

Canal y hora para ver en vivo al Bayern Múnich contra Arsenal