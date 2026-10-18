Liga BetPlay: tabla de posiciones tras el partidazo de Bucaramanga vs. América de Cali

América de Cali estuvo muy cerca de sentenciar su clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II. Este domingo, 18 de octubre, consiguió un valioso empate (1-1) de su visita al Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini.

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El cuadro escarlata continúa siendo líder del campeonato con 28 puntos, mientras que Bucaramanga se queda rezagado en la quinta posición.

Detrás del América viene Atlético Nacional, equipo que tiene partidos pendientes por disputar y podría treparse a la cima en el transcurso de la próxima semana. El cuadro verdolaga venció a Boyacá Chicó el sábado en Tunja y mete presión en la parte alta del campeonato.

De momento, no hay equipos clasificados a cuadrangulares, aunque varios están a un solo paso de conseguir su tiquete y ponerse cita en la fiesta de fin de año.

Atlético Bucaramanga 1-1 América de Cali

Atlético Bucaramanga tuvo que sufrir para salvar un punto ante América de Cali en condición de local. Aunque desde el principio tomó posesión de la pelota y quiso proponer, el partido se le puso cuesta arriba por la expulsión de Carlos Romaña a los 26 minutos.

El defensor central pisó a Daniel Valencia en la disputa de un balón y, según el criterio del árbitro Bismarks Santiago, se trataba de una zona sensible cerca del tobillo. En principio había sido tarjeta amarilla para Romaña, pero el VAR intervino y ocasionó el cambio de decisión.

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América tuvo opciones para irse con la ventaja al descanso; sin embargo, la opción más cara de Tomás Ángel se terminó estrellando en el vertical derecho del arco defendido por Cristopher Fiermarín.

A pesar de quedarse en inferioridad numérica, Bucaramanga mantuvo la misma alineación con la que empezó y ajustó la defensa para cubrir el espacio vacío de Romaña. Sumado a eso, lograron abrir el marcador a través del argentino Luciano Pons, que picó en diagonal y definió en soledad para poner en ventaja a los ‘leopardos’ al minuto 47.

Justo después de ese tanto, América refrescó el ataque con dos cambios. Ese aire renovado les permitió volcar el partido hacia el arco de Bucaramanga y llegar al empate por medio de Yani Quintero, quien tomó revancha minutos después de haber desperdiciado una ocasión clarísima.

Los americanos intentaron llevarse la victoria de su visita a la capital santandereana, pero les faltó una pizca de suerte y mayor eficacia en los últimos minutos del compromiso.

El tiquete a cuadrangulares podrían sellarlo oficialmente la próxima semana cuando reciban al Cúcuta Deportivo en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Dicho compromiso está programado para el sábado, 24 de octubre, a las 6:10 de la tarde y será transmitido por Win Sports+.