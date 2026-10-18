La ola de desórdenes y saqueos desatada en la capital francesa afectó también el patrimonio deportivo. Un grupo de encapuchados aprovechó los graves disturbios que sacudieron a París para asaltar un reconocido museo de fútbol, de donde sustrajeron dos de sus piezas de mayor valor: una camiseta oficial del FC Barcelona con el dorsal 10 y un brazalete de capitán, ambos utilizados y firmados por el astro argentino Lionel Messi.

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El hurto se produjo en medio del caos generado por las manifestaciones contra la inflación y el encarecimiento de la vida. A través de redes sociales, circularon grabaciones en las que se observa a manifestantes enmascarados, presuntamente vinculados a grupos radicalizados como los Black Blocs, exhibiendo frente a las cámaras los cuadros enmarcados con las reliquias robadas, a modo de trofeos, en calles bloqueadas por el fuego y el gas lacrimógeno.

Saqueos masivos y una crisis de seguridad sin precedentes

El ataque al recinto deportivo forma parte del devastador balance que dejó la jornada de protestas en toda Francia, calificada por las autoridades como un episodio de violencia “sin precedentes”.

Fransa’da protestocular, yağmaladıkları bir mağazadan imzalı Messi forması çaldı. https://t.co/78XSketlUd — Conflict (@ConflictTR) October 18, 2026

Según reportes del Ministerio del Interior, más de 1.800 personas han sido arrestadas en todo el país —al menos 855 de ellas en París—, y cerca de 1.500 comercios resultaron vandalizados o saqueados por pandillas y grupos oportunistas.

Mientras la Fiscalía avanza en el rastreo de las imágenes digitales para identificar a los autores del asalto al museo y recuperar los objetos de valor histórico, la crisis aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

La cúpula política francesa evalúa los cuantiosos daños materiales en las principales arterias parisinas, en medio de un clima de tensión social que amenaza con intensificarse de cara al escenario electoral del país.

*Realizado con información de AFP.