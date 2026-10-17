El mensaje de Juan Guillermo Cuadrado tras su primera victoria con Millonarios: por fin celebró

Juan Guillermo Cuadrado consiguió su primera victoria como jugador de Millonarios. El ‘Panita’ fue titular en la goleada del conjunto albiazul contra Jaguares (4-1) y recibió la ovación al unísono de los hinchas en el Estadio El Campín.

Tabla de posiciones tras las goleadas de Millonarios y Atlético Nacional: sacudón en los ocho

Aunque le quedó faltando el gol, Cuadrado resultó elegido como el mejor jugador del compromiso y tuvo una noche feliz en Bogotá.

A través de su cuenta de Instagram, envió un mensaje a la afición albiazul y a sus compañeros por permitirle tener esta alegría en su cuarto partido oficial desde que decidió regresar al fútbol profesional colombiano.

Cuadrado ya había jugado contra Atlético Nacional, Independiente Medellín y Barranquilla FC, pero no había podido celebrar victorias. El balance hasta ahora era de dos empates por Liga BetPlay y una derrota por penales en Copa Colombia.

Juan Guillermo Cuadrado controla una pelota en el partido de Millonarios vs. Jaguares Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Esto dijo Juan Guillermo Cuadrado tras ganarle a Jaguares

Por eso, para la victoria ante Jaguares, subió una galería de fotos y un mensaje dedicado a Dios. “+3 excelente partido, familia. Un paso más cerca del objetivo”, indicó Cuadrado en su cuenta oficial.

“Toda gloria y honra a ti, mi señor Jesús. Vamos, Millonarios, de la mano de Dios”, agregó el volante nacido en Necoclí (Antioquia).

En sus historias también le dedicó unas palabras a Stiven Vega y Daniel Ruiz, quienes cumplieron 200 y 300 partidos oficiales con Millonarios, respectivamente. “Felicitaciones, panitas”, apuntó el experimentado futbolista.

Millonarios se consolida en los ocho

Este triunfo ante Jaguares era vital para Millonarios. El conjunto embajador cortó tres partidos consecutivos sin ganar en la Liga BetPlay y se consolidó dentro del grupo de los ocho, faltando cuatro partidos para culminar la fase de ‘todos contra todos’.

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Alberto Gamero, técnico del cuadro albiazul, destacó el trabajo de sus dirigidos para conseguir una goleada en condición de local. “Millonarios tiene que aspirar siempre a pelear por los primeros lugares y estamos en esa búsqueda. Creo que vamos por buen camino”, aseguró el estratega samario.

“Si clasificamos, seguramente vamos a torneo internacional. Estamos en un punto donde depende de nosotros. Todavía tenemos tres partidos aquí en casa. Queremos asegurar la clasificación y seguir sumando”, agregó.

A Millonarios le quedan estos cuatro rivales por enfrentar: Once Caldas (L), América de Cali (L), Deportes Tolima (V) y Alianza FC (L). De esos doce puntos que quedan en juego, debería conseguir al menos cinco para asegurar su clasificación a la siguiente fase.

“Tenemos que poner partido tras partido. Hoy hicimos 51 en reclasificación y 25 en la tabla. El objetivo 1A es clasificar. Ningún equipo puede aspirar a ser campeón si no clasifica”, insistió Gamero.