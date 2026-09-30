Juan Guillermo Cuadrado habló luego del trapo que le sacaron en Medellín: “Judas, el traidor”

A Juan Guillermo Cuadrado le llovieron silbidos, gritos y malos tratos desde la tribuna en Medellín. Fue el pasado martes, 29 de septiembre, en el empate del cuadro poderoso con Millonarios (2-2).

Contundente trapo del Medellín contra Juan Guillermo Cuadrado: lo acusan de traidor

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Se trató del debut oficial de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios, enfrentando al equipo donde jugó al inicio de su carrera.

Los hinchas del Medellín se hicieron sentir sobre Cuadrado y hasta le sacaron un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot que decía: “Hoy nos visita Judas, el traidor”, con la cara de Juan Guillermo tachada.

"HOY NOS VISITA JUDAS, EL TRAIDOR"



El trapo de la hinchada de Independiente Medellín para Juan Guillermo Cuadrado. pic.twitter.com/Tz6dttFYue — Hinchas Colombia (@ColHinchas) September 30, 2026

Juan Cuadrado: “La gente no entiende, pero son cosas que pasan”

Cuando terminó el partido, Cuadrado habló en la zona mixta del Atanasio Girardot con la prensa. Le consultaron sobre su llegada a Millonarios y no al Medellín, y el experimentado jugador no dudó en dejar las cosas claras.

“Agradecido con Dios porque cuando venía en el bus hacia el estadio había emociones encontradas, porque de acá fue donde salí, de esta gran hinchada poderosa”, arrancó afirmando Cuadrado.

“A veces son cosas del fútbol que pasan y creo que Dios me abrió la puerta en Millonarios. Estoy muy contento; a veces la gente no lo entiende, pero son cosas que pasan en el fútbol”. añadió.

Tal como ya lo había aclarado hace un par de semanas, dijo: “Yo tuve la oportunidad de tocar la puerta acá (en Medellín) y nunca se dio esa propuesta en sí. Después, gracias a Dios, se dio esto de Millonarios. Estoy feliz, mi familia está feliz y esperemos que nos vaya muy bien”.

"Acá fue que salí de esta gran obviamente hinchada también poderosa. A veces son cosas del fútbol que pasan y bueno, creo que Dios me abrió la puerta en Millonarios, estoy muy contento, muy feliz y a veces la gente no le entiende." Juan Guillermo Cuadrado.

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Juan Guillermo Cuadrado fue titular contra Medellín, jugó 58 minutos y luego le dio paso a David Mackalister Silva. Tuvo un rendimiento bien valorado, aunque salió con sangre en la camiseta y padeció varias entradas en el encuentro.

¡SE RETIRA JUAN GUILLERMO CUADRADO DE LA CANCHA! El extremo de Millonarios disputó 57' minutos en su debut con el 'Embajador'. #LALIGAxWIN 🔴🔵⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/clL5RwK8ZG — Win Sports (@WinSportsTV) September 30, 2026

¿Medellín no preguntó por Juan Guillermo Cuadrado?

Tras lo dicho por el panita, vuelve a quedar la duda en el ambiente. Para mediados del pasado mes de agosto, el presidente del Medellín, Daniel Ossa, mencionó que, al menos, sí hablaron.

“Sí, yo hablé con Cuadrado. Fue vía telefónica y me dijo: ‘Panita, ahorita no. Estamos mirando otras cositas; la familia todavía no’. Yo le dije: ‘No, solamente quiero que sepa que nosotros estaríamos muy orgullosos de que usted, en algún momento que quiera volver a Colombia, lo haga al Medellín. Pero sí lo entendemos, no hay problema’. Y quedó así”, le dijo Ossa a El Vbar Caracol y As Colombia.

7⃣❌"HABLAMOS CON ÉL, PERO DIJO QUE NO ERA EL MOMENTO"



💼💰Daniel Ossa, Presidente del DIM acerca de si existieron contactos con Juan Guillermo Cuadrado para su llegada este semestre al DIM



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Cabe recordar que, para ese momento, la postura de Cuadrado era clara: no quería volver al fútbol profesional colombiano (FPC) ni su familia tenía en planes vivir en Colombia. Sin embargo, en cuestión de semanas, el panorama cambió.

Finalmente, Ossa sentenció: “No se le puede generar más violín a eso. Fue una llamada, cinco minutos, lo entendimos (…) que la gente no empiece a cargar a los muchachos, los empiezan a etiquetar, ¡no! Él sencillamente tiene otro estilo de vida y, cuando uno sale del país y la familia se acomoda fuera del país, es válido que no quieran regresar”.