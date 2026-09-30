Pep Guardiola se pronuncia por las acusaciones al Manchester City: revuelo en la Premier League

Pep Guardiola rompió su silencio por las acusaciones que recaen sobre el Manchester City. Lo hizo un día después de que la Premier League declarara culpables a los Citizens, con base en el informe de una comisión independiente, por infracciones a las reglas financieras.

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Numerosos pronunciamientos se habían dado, pero faltaba el de Pep. El español fue entrenador del City entre 2016 y 2026, mientras que las acusaciones al cuadro de Manchester abarcan los periodos del 2009-2010 al 2017-2018.

Pep Guardiola: “Superaremos esto juntos”

Como el entrenador más exitoso en la historia del Manchester City, Guardiola les dejó un mensaje a los hinchas de los Sky Blues. Rápidamente, se volvió conversación mediática.

“Quiero que cada fanático de Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros únicos aficionados”, arrancó el mensaje de Guardiola.

Y cerró con contundencia: “Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos”.

I want every single @ManCity fan to know I am here; more than ever. I am, always have been, always will, be behind my club, my owner, my chairman, Ferran, the players, staff, Enzo and you, our unique supporters.

Let me be clear: we will get through this together.

I love you all… pic.twitter.com/jmMvwbykqv — PepTeam (@PepTeam) September 30, 2026

La cuenta oficial del Manchester City reposteó el mensaje de Guardiola, acompañado de un corazón azul, y los hinchas llenaron de comentarios la publicación.

Medios en Inglaterra reaccionan al mensaje de Pep Guardiola

Rápidamente, el mensaje de Guardiola se volvió noticia en Inglaterra. Así lo registraron algunos medios en ese país:

Sky News: “Pep Guardiola emite su primera respuesta después de que el Manchester City fuera declarado culpable de cargos de la Premier League”

“El exentrenador del Manchester City ha compartido un mensaje de apoyo al club, afirmando que está con ellos ‘más que nunca’”.

The Guardian: “‘Estoy aquí más que nunca’: Guardiola respalda a los dueños del Manchester City tras los veredictos de culpabilidad”

“Pep Guardiola ha mostrado su apoyo al Manchester City después de que el club fuera declarado culpable de todos los cargos por infringir las normas financieras de la Premier League durante un período de nueve años, y les dijo a los aficionados: ‘Saldremos de esto juntos’”.

The Athletic UK: “Pep Guardiola ha emitido un comunicado en apoyo al Manchester City”

“Pep Guardiola ha emitido un comunicado en apoyo al Manchester City después de que fueran declarados culpables de infringir las reglas de la Premier League al inflar artificialmente sus ingresos y reducir costos en más de 900 millones de libras (1.190 millones de dólares)”.