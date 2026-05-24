Video | Así fue la despedida de Pep Guardiola y Mohamed Salah: caen lágrimas en Inglaterra

Pep Guardiola y Mohamed Salah tuvieron su homenaje de despedida en la Premier League. La próxima temporada ya no estarán presentes defendiendo la camiseta de Manchester City y Liverpool, respectivamente.

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Adiós a Guardiola, Bernardo Silva y John Stones

En el Etihad Stadium hubo despedida por partida triple. Junto a Guardiola también se van dos jugadores históricos para el conjunto ciudadano: el volante portugués Bernardo Silva y el defensor británico John Stones.

“Game changer, history maker, City forever”, se leía en una pancarta cuando los citizens entraban al campo para jugar ante el Aston Villa. Guardiola recibió incluso un regalo de manos del entrenador del equipo rival, el también español Unai Emery.

Durante sus 10 años en el Etihad Stadium, ha convertido al City en una despiadada máquina de ganar en el campeonato más difícil del mundo, respaldado por los fondos inagotables de la propiedad de Abu Dhabi.

En el banquillo celeste, Guardiola sumó 20 trofeos, incluidos seis títulos de la Premier League, con un inédito póker consecutivo entre 2021 y 2024.

En 2023 ganó la primera Champions League de la historia del City —la tercera de su carrera— para repetir el triplete que había logrado en el Barcelona.

Con ello, el City se convirtió en el segundo equipo en la historia del fútbol inglés en completar esa hazaña, después del Manchester United en 1999, subrayando de forma implacable el cambio de poder en la ciudad industrial del noroeste de Inglaterra.

Más allá de sus éxitos, Guardiola ha inspirado a toda una generación de entrenadores, algunos de los cuales aprendieron directamente de él: Vincent Kompany, su antiguo capitán y actual entrenador del Bayern de Múnich, o sus ex asistentes Mikel Arteta (campeón de la Premier con el Arsenal) y Enzo Maresca.

Precisamente, Maresca, ex técnico del Chelsea que anteriormente trabajó en el cuerpo técnico de Guardiola en el City, ha sido señalado de forma casi unánime como el hombre destinado a tomar las riendas en el Etihad.

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Salah, leyenda de Liverpool

A unos cincuenta kilómetros de distancia, la emotividad no fue menor para despedir a Mohamed Salah después de nueve gloriosos años en el Liverpool. “Hemos pasado de la grandeza a la gloria. Salah es nuestro rey”, decía una pancarta en Anfield.

El conocido entre los hinchas como “The Egyptian King” ha pasado nueve años en el club, con un balance de nueve títulos —entre ellos la Champions League de 2019— y 257 goles.

El extremo de 33 años continuará su carrera lejos de Anfield, igual que Andy Robertson, defensa que llegó al mismo tiempo que él, en 2017.

*Con información de la AFP.