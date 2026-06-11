Se define el nuevo equipo de Bernardo Silva: del Manchester City a otro gigante de Europa

Bernardo Silva está a punto de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Su contrato con el Manchester City expiró y el técnico José Mourinho aprovechó para pedirlo como prioridad en el mercado de fichajes.

Fabrizio Romano, el periodista deportivo más famoso del mundo, confirmó que las negociaciones están bien encaminadas hacia un final feliz.

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"Real Madrid envió una propuesta oficial a Bernardo Silva y las negociaciones para fichar al centrocampista están muy avanzadas. El acuerdo está en marcha, con Mourinho presionando y el Real Madrid confiando en adelantarse al Barça y al Atlético", indicó.

Mourinho, que próximamente será anunciado como nuevo DT, quiere a su compatriota como refuerzo para el mediocampo al lado de Federico Valverde y Jude Bellingham.

Fabrizio agregó que hay conversaciones intensas entre las partes para firmar el fichaje en las próximas horas. “Real Madrid cada vez más confiado en cerrar el acuerdo tras el envío de la oferta oficial y el ‘ataque’ de las últimas 24 horas”, indicó.

Bernardo Silva al Real Madrid

El futbolista de 31 años fichó por el City en 2017 y disputó 451 partidos para el conjunto de Pep Guardiola, ganando 20 trofeos importantes con su equipo, entre estos seis títulos de la Premier League y uno de la Champions League.

“Además de ese extraordinario palmarés, sus 76 goles y 77 asistencias reflejan su magnífica aportación global al equipo”, destacó el Manchester City en su despedida.

Bernardo Silva llegó procedente del Mónaco y “será recordado con todo merecimiento como uno de los mejores y más queridos jugadores de la historia del Manchester City”, agregó la entidad.

Cuando se anunció su salida todo apuntaba hacia el Barcelona, pero Real Madrid se atravesó en el camino y puso el dinero sobre la mesa para contratarlo como agente libre.

Bernardo Silva y Erling Haaland discuten en el partido de Premier entre Everton y Manchester City Foto: AFP

La mente en el Mundial

Silva se encuentra concentrado con su selección para el Mundial 2026. Si llega a un acuerdo, solo aterrizará en Madrid hasta que Portugal termine su participación.

Junto a Cristiano Ronaldo, Vitinha y varias figuras más enfrentarán el grupo K en el que también está Uzbekistán, RD Congo y la Selección Colombia.

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El combinado portugués es favorito para avanzar como líder de esta zona. Para ello deberá sumar de a tres en los primeros dos partidos y batirse contra Colombia en lo que se espera sea un mano a mano en la última jornada.

Las entradas para el partido de Colombia vs. Portugal están totalmente agotadas y la reventa supera valores históricos para la FIFA.