Real Madrid anunció este miércoles el fichaje del jugador internacional portugués Bernardo Silva para las dos próximas temporadas.

Libre tras su salida del Manchester City, donde ganó 19 títulos desde su llegada en 2017, incluida la primera Liga de Campeones del club inglés (2023), el centrocampista de 31 años se unirá hasta 2028 al Real Madrid tras el Mundial 2026.

A las órdenes de Pep Guardiola en el Etihad Stadium, Silva disputó 459 partidos con los citizens, y anotó un total de 76 goles.

Bernarndo Silva y Pep Guardiola en su estancia en el Manchester City. Foto: Visionhaus/Getty Images

En su palmarés brillan con fuerza las cuatro Premier League consecutivas (2021-2024), el triplete de Premier-Copa de Inglaterra y Champions de 2023 y los cuatro títulos domésticos conquistados en la temporada 2018-2019 (Community Shield, Copa de Inglaterra, Copa de la Liga y Premier League).

Canterano del Benfica, antes de llegar a Inglaterra Silva vistió en Francia los colores del Mónaco (2014-2017), ganando la Ligue 1 en 2017 junto a un jovencísimo Kylian Mbappé, ahora estrella consolidada en el Real Madrid.

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El lisboeta es uno de los fichajes con los que el club blanco desea recuperar el rumbo, luego de dos temporadas sin ningún título.

A su firma se suman los fichajes ya confirmados de su compatriota, el entrenador José Mourinho, y del lateral izquierdo Marc Cucurella, internacional con España.

Se espera además que el club blanco anuncie el fichaje del defensa francés Ibrahima Konaté.

Por el momento, Silva está en Norteamérica junto a la selección de Portugal para disputar su tercer Mundial. La Seleçao entrará en acción este mismo miércoles contra RD Congo desde las 12:00 p.m. (hora de Colombia).

Así lo anunció el Real Madrid

Por medio de su página web oficial, el cuadro blanco lanzó sobre la madrugada de Colombia el aviso de la incorporación del volante por los próximos dos años.

“El Real Madrid C. F. y Bernardo Silva han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028″, informaron.

Después de eso vinieron algunas publicaciones más, entre las que destaca otra donde recuerdan que Silva ya hizo dupla con Kylian Mbappé en AS Monaco. Ahora estarán “¡juntos otra vez!" en busca de cosechar múltiples triunfos vestidos de merengues.

La conexión Silva-Mbappé en 2017 tuvo su momento cumbre. Cuando ambos eran aún jóvenes, lograron llevar a un modesto club monegasco le ganase la Ligue 1 al PSG que parecía imbatible por su capacidad económica.

Colombia en la mira de Silva

Alrededor de Bernardo Silva hoy día hay muchas noticias, todas buenas, que retumban en cierta forma en la Selección Colombia. El equipo nacional es rival de los lusos en la fecha 3 del Mundial 2026 y será un enfrentamiento de altísimo calibre.

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo. De fondo el Hard Rock Stadium, donde jugarán Colombia vs. Portugal el 27 de junio en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Si bien lo más importante para la Tricolor será el debut de esta misma noche ante Uzbekistán, no cabe duda que por la mente del cuadro patrio pasa que en la definición del grupo K se tendrán que enfrentar a Cristiano Ronaldo, Bernarndo Silva y compañía.

*Con información de AFP.