Oficial: Real Madrid le arrebató a José Mourinho al volante Richard Ríos; nuevo DT de los blancos

Richard Ríos quedó sin técnico en Benfica, luego de la oficialización por parte del Real Madrid de su nuevo técnico. Se trata del luso, José Mourinho, quien tendrá un segundo ciclo tras haber estado entre 2010 y 2013.

A través de un comunicado oficial, los merengues anunciaron lo que era una versión a la que solo le faltaba la confirmación final.

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La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy jueves 11 de junio y presidida por Florentino Pérez, ha acordado nombrar a José Mourinho entrenador del primer equipo las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029″, sentenciaron.

“José Mourinho se incorporará al Real Madrid el próximo 13 de julio, día que dará comienzo la pretemporada”, añadieron del arribo del entrenador.

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