Giro radical al futuro de Vinicius: bombazo desde Inglaterra pone a temblar al Real Madrid

Arsenal levanta la mano como posible destino de Vinicius Jr. El vigente campeón de la Premier League está atento a la situación del atacante brasileño, que termina su contrato con el Real Madrid en 2027 y todavía sigue dando largas a la renovación.

Vinícius rompe las redes con su nuevo rostro: se sometió a cirugía estética y así quedó

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La llegada de José Mourinho parecía terminar todas las dudas sobre Vinicius; sin embargo, han pasado los días y no hay humo blanco para garantizar su continuidad en el proyecto.

Este es el último mercado que el conjunto merengue puede sacar beneficio económico a la venta de Vini. Si todo continúa como está, a mediados del próximo año podría salir en calidad de agente libre y sin dejar un solo centavo.

“Arsenal está estudiando la posibilidad de fichar al extremo del Real Madrid, Vinicius Junior, si este no amplía su contrato en la capital española. El internacional brasileño, de 26 años, figura entre los principales candidatos que barajan los campeones de la Premier League para reforzar su ataque”, apuntó The Athletic desde Inglaterra.

El periodista David Orstein aclaró que “el interés se encuentra en una fase inicial y no hay garantías de que se concrete en un acuerdo. Aún no ha habido conversaciones entre clubes, pero la idea cuenta con el visto bueno de todos los niveles dentro del Arsenal”.

Vinicius y su cirugía tras el Mundial 2026

Arsenal está buscando un fichaje de lujo que le permita saltar al próximo nivel y convertirse en serio candidato a dominar en Europa. La temporada pasada quedaron campeones de la Premier League y perdieron la final de Champions ante París Saint-Germain por penales.

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En Vinicius ven una opción atractiva para fichar, teniendo en cuenta que su relación con la hinchada del Real Madrid no pasa por el mejor momento. La temporada pasada recibió abucheos en el Santiago Bernabéu, algo poco común para los jugadores locales.

Después de marcar cuatro goles en el Mundial 2026, Vini se ha mantenido lejos del fútbol y enfocado en su vida personal. De hecho, se sometió a una cirugía estética para perfilar su rostro y fue visto junto a su pareja en eventos benéficos.

Brasil en la FIFA World Cup 2026. Foto: FIFA via Getty Images

La eliminación de Brasil ante Noruega le dejó una profunda tristeza. “Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré, cuánto quería la Copa del Mundo por ustedes y por mi familia”, dijo horas después de la derrota a manos de Erling Haaland y compañía.

En los próximos días tendrá que presentarse en las instalaciones del Real Madrid para entrenar bajo las órdenes de Mourinho y, al tiempo, sentarse a negociar la renovación con la mirada sigilosa del Arsenal entre las sombras.