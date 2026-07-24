Vozinha, revelación del Mundial 2026, firma con Colo Colo de Chile: fichaje retumba en Sudamérica

Vozinha, arquero y figura del sorprendente Cabo Verde en el Mundial 2026, será nuevo jugador de Colo Colo, según anunció el presidente del club. ‘El Cacique’ sigue en el camino por volver a la gloria y destacarse en los torneos de la Conmebol. Espera llenar de jerarquía su plantel con uno de los nombres más mencionados en la Copa del Mundo.

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“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, afirmó Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, en la previa del partido contra Deportes Limache, por la Liga Chilena.

Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986. Su camino no fue fácil: no fue hasta los 26 años que pudo firmar su primer contrato en el fútbol profesional. Cuando nadie lo tenía en los planes, comenzó a destacarse desde aquel partido contra España que finalizó 0-0.

Su carta de presentación en el Mundial fue extraordinaria: siete paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con el mencionado campeón del mundo. Luego, los caboverdianos encadenaron nuevos empates con Uruguay, 2-2, y Arabia Saudita, 0-0. Suficiente para pasar de ronda.

Vozinha, arquero figura del Mundial 2026 con Cabo Verde. Foto: DPPI via AFP

En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Lionel Messi y les complicó la vida. Cabo Verde fue eliminada, no sin antes ir al alargue y amenazar con los penaltis, donde Vozinha corría el riesgo de ser la figura y dar el golpe histórico.

Colo Colo y un fichaje de lujo

A Vozinha le costó forjarse una vida en el fútbol profesional. El veterano de 40 años llegó a trabajar como recolector de basura antes de iniciar una carrera profesional en 2007 en Cabo Verde, que es un país con poco más de medio millón de habitantes y sin cultura futbolística.

Vozinha jugó la pasada temporada con el modesto GD Chaves de la segunda división de Portugal. Pasó por Angola antes de ir al Zimbru de Moldadia, Gil Vicente portugués, AEL Limassol de Chipre y el AS Trencin de Eslovaquia.

Publicación de Colo Colo Foto: X

Ahora se unirá al líder del fútbol chileno y el único equipo de ese país en ganar una Copa Libertadores (1991).

“Deportivamente está muy apto, está en condición, así que por eso lo traemos”, agregó el directivo de Colo Colo.