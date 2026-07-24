Revelan los tres fichajes que busca Atlético Nacional: uno está en Fluminense y otro es volante argentino

Atlético Nacional sigue conformando la nómina de cara al segundo semestre de la Liga Betplay. Luego de perder la final ante el Junior de Barranquilla, hubo remezón, comenzando por la destitución de Diego Arias y el nombramiento oficial de Lucas González como nuevo entrenador. Ya la nueva temporada está en marcha, donde ganar el trofeo en el mes de diciembre es la máxima prioridad.

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Los planes siguen su rumbo con Lucas González y la mira se coloca en el grupo de jugadores. Las bajas fueron lo primero en conocerse y jugadores como Dairon Asprilla, quien está en el Bolívar de La Paz, el argentino Juan Bauzá y David Ospina, no continuaron su carrera en el gigante verdolaga.

En cuanto a altas se refiere, se buscan tres jugadores más para hacer la nómina mucho más competitiva. Jugadores como Yeicar Perlaza, quien tuvo buenos momentos con Santa Fe, ya fue inscrito, así como Luis Marquínez, portero que Lucas González tuvo en el Tolima. Además de Kevin Parra, de gran temporada en el Inter de Bogotá.

No solamente es repescar los préstamos de otros clubes. El equipo verde analiza que otros futbolistas sumar al proyecto deportivo, además del regreso triunfal de Franco Armani para la portería. En las últimas horas, se habla de tres jugadores que ya Lucas González analiza.

Lucas González en Nacional Foto: Oficial Atlético Nacional

Uno de ellos es el defensa Andrés Reyes, un canterano de Atlético Nacional, que estuvo en las juveniles de la Selección Colombia y ahora está en el San Diego FC de la MLS. El Rey de Copas sigue en la búsqueda de defensa central tras la renovación de César Haydar y la continuidad de Simón García.

De Fluminense y Argentina

Los otros dos jugadores que se mencionan son Santiago Moreno, un canterano de América de Cali que sonó en mercados pasados para ir a Boca Juniors. Jugó varias temporadas en el Portland Timbers de la MLS y hoy está en el Fluminense de Brasil.

Santiago Moreno, jugador de Portland Timbers. Foto: Getty Images

Por otra parte, las fuentes cercanas a Nacional indican que un volante argentino, que hizo gol en los partidos de Copa Sudamericana esta semana, podría tener posibilidades de estar en el equipo de Lucas.

Volantes ofensivos argentinos con gol en la Sudamericana y podrían llegar a Nacional