Marino Hinestroza y el ‘sí’ al Deportivo Cali; inesperada respuesta para Atlético Nacional: “Verdad”

El regreso de Marino Hinestroza a Colombia dejó múltiples noticias para resaltar. No se trató solo de su vuelta a Medellín donde fue figura en su estadía en Atlético Nacional, sino que también dio a conocer que estuvo de acuerdo con ser ‘verde’ de nuevo, pero no en los de Antioquia.

Sí, en este mismo mercado se conoció que el extremo tuvo algún tipo de negociación con Deportivo Cali para unirse a estos. Todo quedó en un rumor, sobre el cual fue preguntado el mismo Hinestroza en las últimas horas.

🎙️ #EntrevistaElkinLavoe

⚽ Tras el empate 2-2 entre DIM y Vasco da Gama en el Atanasio Girardot, conversamos con Marino Hinestroza, quien habló sobre:

🔴 Su regreso al Atanasio.

🗣️ Lo que le pidió su técnico antes de ingresar en el segundo tiempo.

⚖️ ¿Fue justo el empate?

🇧🇷… pic.twitter.com/9h8XegQ3hB — ELKIN LAVOE “El Periodista de Antioquia” (@elkinlavoe) July 24, 2026

En la zona mixta del Atanasio Girardot, el mencionado atacante lo cuestionaron por la veracidad de su posible vínculo con los azucareros: “Fue verdad, pero no se dio”.

Dicha respuesta fue sumamente sorpresiva, pues se pensaba que en el único club de Colombia al que podría volver en caso de salir de Vasco da Gama de Brasil, era a Atlético Nacional.

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Ante esa chance de regreso al FPC, manifestó que no tuvo contacto alguno con el club en el que antes estuvo. “Nacional no llamó. Tiene un excelente equipo”, aseveró.

Sobre un hipotético regreso en un futuro cercano o lejano, no se negó a que se diera: “Siempre que me llamen y pueda, voy a querer venir a Nacional”.

Presente en Brasil: ‘tristeza’

Hinestroza explotó en el Fútbol Profesional Colombiano y su impacto lo llevó hasta ser convocado por Néstor Lorenzo para algunas fechas de las eliminatorias al Mundial 2026.

En su momento su rendimiento en Atlético Nacional era altísimo, fue temido por más de un rival a la hora de encarar, y a la hora de anotar también se hacía presente. Por esas presentaciones llamó la atención de clubes internacionales como Boca Juniors (Argentina) y Vasco da Gama (Brasil).

Marino Hinestroza no ha logrado brillar en Vasco da Gama. Foto: AGIF via AFP

En el mercado de fichajes pasado todo estaba encaminado para ir al cuadro argentino, ya se daba como un hecho, pero aparecieron los brasileños con una mejor oferta salarial y terminó recalando allí.

Dicha decisión parecía ser positiva para la carrera del habilidoso jugador, sin embargo, el paso de los meses ha mostrado que la adaptación al club, fútbol brasileño y relación con la hinchada no van bien.

Justo de esos momentos de tensión también habló Marino, expresando que la tristeza se apodera de él: “Me siento un poco triste porqué no he tenido los minutos que esperaba. Soy un luchador, nada me ha tocado fácil, me lo han regalado y me toca trabajar el doble”.

Hinchada de Vasco da Gama encaró a Marino Hinestroza por su presente deportivo Foto: Video tomado de @PodCruzmaltino y Getty Images

Desde que arribó a Vasco a inicios de 2026, hasta ahora, se le ha visto jugar apenas minutos. Intervino en solo 9 juegos del rentado local y en 6 de Copa Sudamericana. No ha sido influyente con goles, ni tampoco con asistencias.

Es más, es tan bajo el nivel que lleva que la afición del elenco de Río de Janeiro llegó a increparlo hace un tiempo. En videos que se difundieron por redes sociales se vio que lo insultan y le pidieron en medio de un tenso cara a cara que se fuera de Vasco da Gama.