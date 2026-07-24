Leandro Paredes reveló si Argentina se dejó ganar de España: esto dijo sobre la final del Mundial 2026

Leandro Paredes jugó la final del Mundial 2026 el domingo pasado y este jueves fue titular con Boca Juniors vs. O’Higgins en el partido de playoffs por la Copa Sudamericana. Después de asistir a Miguel Merentiel en el único tanto de la noche, atendió a la prensa local y habló sobre la derrota de Argentina vs. España.

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El volante se refirió a las teorías conspirativas que apuntan a una derrota planificada por supuestas presiones contra Claudio Tapia, presidente de la AFA. “Son cosas a las que nosotros no le damos bola. Hicimos un gran Mundial y en la final España fue superior, mereció ganar y mereció ser campeón”, sentenció.

“De nuestra parte nos queda el sabor amargo de estar tan cerca y no lograr el objetivo, pero al mismo tiempo orgulloso porque dimos hasta lo que no teníamos en cada partido, hasta el último segundo, y la gente se quedó reflejada con eso. Es muy gratificante”, agregó.

Paredes considera que el plantel no tiene “que aclarar nada” porque salieron a jugar por el título en la final. “España fue superior, lo hizo mejor, justo ganador y no queda nada más que eso”, subrayó.

Paredes pone en duda su regreso a la selección

Además de aclarar las teorías conspirativas, Leandro Paredes también habló sobre su futuro y el de varios referentes de la selección argentina. “Creo que va a ser para muchos el pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes”, apuntó.

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“Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera. Hay que pensar y poner un montón de cosas sobre la balanza, seguramente hay que hablar también con el entrenador y demás pero es muy difícil. Hay que tomar decisiones con calma”.

Ahora mismo solo se ha confirmado el retiro de Nicolás Otamendi, que jugará en River y no volverá a ser convocado por la albiceleste. “No lo sé. Es un proceso. Hay que digerirlo. Hay que pensarlo. No hay que tomar decisiones apresuradas pero seguramente es algo que hay que hablar”, señaló Paredes.

Leandro Paredes jugó con Boca Juniors este jueves, en Copa Sudamericana. Foto: AP Photo/Gustavo Garello

¿Messi se retira de Argentina?

El volante de Boca Juniors también habló sobre la decisión de Lionel Messi, quien terminó su última Copa del Mundo con lágrimas en los ojos. “Duele porque creo que lo dijimos durante todo el Mundial: no queríamos que llegara el último partido de Leo. Creo que él había tomado la decisión de que fuera su último partido con la selección”, reveló.

“Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él y lo que decida, si lo hace feliz, a nosotros también. Así que ojalá”, finalizó.

Leandro Paredes fue uno de los protagonistas en la victoria de Boca Juniors por Copa Sudamericana. Para sorpresa de muchos entró directamente en el once titular, acompañado por los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa.