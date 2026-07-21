Oficial: primer jugador de Argentina que se despide de la selección tras perder el Mundial 2026

Argentina cayó contra España en el Estadio New York New Jersey en la final del Mundial 2026. Un solitario gol fue suficiente para que los ibéricos lograran su segunda estrella en la historia, luego de la alcanzada en Sudáfrica 2010.

Al piso se fue el sueño de los sudamericanos de lograr el bicampeonato. Además, el encuentro marcó el cierre para algunos que ya por su edad no desean seguir vistiendo los colores de su nación.

Nicolás Otamendi, de 38 años, no volverá a la selección de Argentina tras el Mundial 2026. Foto: Getty Images

En este contexto, Nicolás Otamendi, futbolista de 38 años, publicó un mensaje que fue tomado en suelo argentino como el adiós de la selección.

El diario Olé citó las palabras del defensor en su cuenta personal de Instagram, a las que agregó el mensaje: “Otamendi se despidió de la selección argentina”.

Adiós de Ota a la Albiceleste

Desde la primera línea de su escrito público, Otamendi se mostró golpeado por haber cerrado un ciclo con la derrota ante España: “No era el final que soñábamos. Y la verdad es que duele mucho”.

Agregó: “Detrás de estos 50 días hubo sacrificios, abrazos, lágrimas, ilusión y un grupo que dejó absolutamente todo por esta camiseta”.

Asimismo, agradeció a jugadores, miembros del cuerpo técnico y todos los que los acompañaron tanto en la victoria como en la derrota: “Si hay algo que me llevo para siempre es el orgullo de haber compartido este camino con un grupo de personas extraordinarias, que nunca dejó de creer, que luchó hasta el último segundo y que defendió estos colores con el corazón”.

“Gracias a mis compañeros por cada batalla. Y por nunca bajar los brazos”, añadió.

“A mi familia, gracias por sostenerme siempre. En cada alegría y en cada golpe. Ustedes son mi lugar seguro cuando el fútbol me da las mayores emociones y también las mayores tristezas”, expresó a título más personal para su círculo cercano.

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A la hinchada le resaltó el apoyo incondicional: “Y gracias a todo el pueblo argentino. Gracias por creer, por acompañarnos y por hacernos sentir su cariño en cada rincón del mundo”.

“Hoy nos toca volver con el corazón roto, pero con la tranquilidad de haber dejado el todo. Porque las finales se ganan o se pierden, pero hay camisetas que se defienden para toda la vida. Y esta, la defendimos hasta el último aliento”, rescató tras el trabajo hecho.

“Siempre Argentina”, culminó junto a tres fotos que puso en un carrusel en la red social.

Antes de la Copa del Mundo que recién terminó, Ota ya había anunciado su decisión: “Después del Mundial se cierra un ciclo con la selección. Es mi último Mundial, desde ahí seré un hincha más”.

No sería el único

De ese grupo de jugadores que en los últimos años pudo levantar títulos como los de la Copa América 2024 y el Mundial 2022, Otamendi no sería el único que se despediría. Detrás de él vendrían otros como Lionel Messi y Dibu Martínez, pero el futuro de estos no está confirmado.

Lionel Messi jugó el que sería su último Mundial con la selección de Argentina. Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough

Lionel Scaloni, DT de Argentina, también deberá definir qué hará con su vínculo con la selección. “Son cosas que uno puede decidir replantearse después de un torneo así; hasta diciembre estamos acá“, declaró recientemente.