Jhon Durán tuvo feroz cruce con Nicolás Otamendi en Champions League: video es tendencia

Tras el cruce, el equipo del colombiano pidió infracción y disparo desde el punto penal.

Redacción Deportes
20 de agosto de 2025, 10:40 p. m.
Cruce entre Durán y Otamendi.
Cruce entre Durán y Otamendi. | Foto: @SC_ESPN

Este miércoles 20 de agosto, por el partido de ida de los play-offs de la Uefa Champions League (UCL), Fenerbahçe de Turquía se vio las caras con Benfica de Portugal. Así formaron ambos clubes:

Fenerbahçe: Irfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Durán, En-Nesyri.

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Ríos, Barrenechea, Florentino, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis.

El duelo, que se llevó a cabo en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu, desde el inicio tuvo un picante importante y cerca del final del primer tiempo, el centro delantero colombiano Jhon Jáder Durán se cruzó en una pelota dividida con el defensa central argentino Nicolás Otamendi.

El cafetero, jugador de la escuadra turca, fue a buscar un pase largo y dentro del área del conjunto luso se estrelló con Otamendi, compañero del también colombiano Richard Ríos.

El brazo izquierdo de Otamendi, referente de la selección de Argentina, golpeó la garganta del exjugador del Aston de Villa de Inglaterra. Por esta razón, toda la gente de Fenerbahçe pidió penal.

Sin embargo, el juez central del encuentro tomó la decisión de no pitar penal. El video de la acción entre Jhon Durán y Nicolás Otamendi, como era de esperarse, no tardó en hacerse tendencia en las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

Jhon Jáder Durán, cabe mencionar, fue uno de los grandes fichajes del gigante turco en el presente mercado en el ‘viejo continente’. El atacante cafetero arribó a Fenerbahçe procedente de Al Nassr de la Liga de Arabia Saudita.

Entre otras cosas relacionadas con Fenerbahçe, que es dirigido por el portugués José Mourinho, la Roma de la Serie A de Italia le arrebató un refuerzo en las últimas horas.

El equipo italiano Roma anunció que ha transferido a préstamo a Leon Bailey del Aston Villa de Inglaterra, que estaba en la agenda de transferencias del Fenerbahçe”, señaló sobre el tema Fanatik, un medio de comunicación turco bastante reconocido.

“Roma, en su comunicado, indicó que se firmó un contrato de 1 año con el extremo derecho de 28 años. Jugó para el Genk, el Bayer Leverkusen y el Aston Villa. En la representación italiana lucirá la camiseta número 31″, sentenció el portal.

No se descarta que en los próximos días el equipo del director técnico José Mourinho realice otro movimiento en el mercado de fichajes, que está cerca de cerrar, para terminar de armar un plantel más que competitivo.

