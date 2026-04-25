Técnico del Minnesota United sorprende por decisión sobre James Rodríguez: primera vez en la MLS

El técnico del Minnesota United, Cameron Knowles, alineó de titular a James Rodríguez ante LAFC. El compromiso tendrá desarrollo este sábado, 25 de abril de 2026, correspondiente a la MLS.

Se trata de la primera titularidad de James Rodríguez con Minnesota United en la MLS. Antes, la única titularidad que había tenido el capitán de la Selección Colombia había sido contra Sacramento, por la US Open Cup.

Prensa de Minnesota destapa cruda realidad de James Rodríguez en la MLS: “Seamos realistas”

James Rodríguez, titular con Minnesota United ante LAFC

Es más que un respiro para James Rodríguez, quien tuvo que ver en los últimos partidos cómo su entrenador Cameron Knowles no disponía de sus servicios. La polémica otra vez tenía al 10 de la Selección Colombia en el foco central.

Y es que la falta de minutos para James Rodríguez en Minnesota United era un tema central tanto para la prensa estadounidense como para la colombiana. A pocos meses del Mundial 2026, el capitán cafetero no tenía tiempo de juego.

Basta con ver los últimos tres partidos del Minnesota United. El 14 de abril, con James como titular ante Sacramento por la US Open CUP, y volviendo al ruedo tras su hospitalización por deshidratación, el colombiano jugó 66′ y salió sustituido. No estuvo en los tiros penales, donde su equipo ganó.

Luego, ante Timbers el 18 de abril, ocurrió un hecho que causó bastante polémica. Cameron Knowles le dio ingreso a James Rodríguez, desde el banco, pero a los 90′; es decir, el volante apenas disputó el tiempo añadido. Numerosos comentarios se dieron al respecto.

Ya en el último compromiso del Minnesota United, el pasado 22 de abril ante Dallas, James Rodríguez no tuvo ni un minuto de juego y vio desde el banco de suplentes todo el partido. La alarma ya estaba en el cuerpo técnico de la Selección Colombia.

Cabe recordar que en dichos partidos, donde James Rodríguez estuvo disponible pero no jugó, Minnesota United ganó. Es decir, los planes sin el colombiano le salieron a la perfección a Cameron Knowles, por lo que resta ver cómo se desempeña el plantel ahora con la presencia de su número 10.

James Rodríguez, figura de Selección Colombia con los colores de su equipo, Minnesota United. Foto: Getty Images

Hay mucha expectativa puesta en lo que pueda pasar con James Rodríguez de cara al juego contra LAFC. Rumores de la prensa deportiva en Colombia, a lo largo de las últimas horas, señalan que el cuerpo técnico de la Selección Nacional está poniendo un foco especial en lo que ocurre con el futbolista de 34 años nacido en Cúcuta.