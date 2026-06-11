La Selección México venció 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 en el mítico Estadio Azteca. Este juego, que tuvo las miradas de todo el planeta, tuvo a un protagonista principal y es colombiano. El atacante Julián Quiñones, oriundo de Magüí Payán, en el departamento de Nariño, se lleva los focos tras anotar el primer gol en el Mundial.

Notificación que sacude a Colombia desde Estados Unidos: comunicado oficial resuena en el Mundial 2026

Análisis sobre Julián Quiñones de famoso periodista mexicano: gol colombiano resuena en el Mundial 2026

Al minuto 9 se llenó de gloria tras una presión alta para que le quedara la pelota mano a mano con el arquero rival. Julián Quiñones solamente tuvo que rematar para revalidar su gran momento deportivo y llevar el equipo mexicano a su primer triunfo en el Mundial 2026.

La Selección Sudáfrica terminó el partido con nueve hombres por las tarjetas rojas a Sphephelo Sithhole y Themba Zwane. Por su parte, el Tri acabó con 10 jugadores por la expulsión de César Montes. Julián Quiñones fue la figura del partido y la Fifa le entregó un premio.

A través de las redes sociales, la Fifa coronó a Julián Quiñones e hizo oficial que es el MVP del partido ante Sudáfrica en un posteo que superará las 70 mil vistas en la red social X. La premiación se hace oficial luego de que la organización colocara los nombres a votación y los mismos hinchas eligen al ganador.

Un premio que eriza la piel de Colombia y deja el talento del país por lo alto, más allá de que Julián Quiñones ya es nacionalizado mexicano desde el 2023 y se hace indispensable en la nómina del entrenador Javier Aguirre.

Julián Quiñones, hombre de moda en México

México a los pies de Julián Quiñones en el Mundial 2026. Ser elegido el MVP tras las votaciones de los hinchas en ejercicio de la Fifa le da respaldo para lo que le falta en el Mundial 2026.

Julián Quiñones, MVP en el Mundial 2026. Foto: Oficial FIFA

En la segunda jornada del Grupo A, el próximo jueves 18 de junio, México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara, donde seguramente Julián Quiñones repetirá en el once inicial con Raúl Jiménez.

Los récords de Julián Quiñones en el Mundial

Con un despliegue físico imponente y una jerarquía absoluta sobre el césped del Estadio Azteca, el atacante naturalizado mexicano también quebró marcas estadísticas.