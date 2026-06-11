Más rojas que goles hubo este jueves, 11 de junio, en el primer partido del Mundial 2026. México venció a su rival de turno, Sudáfrica, por 2-0 en el estadio Azteca.

Si bien los jugadores fueron protagonistas de goles y jugadas, también de ser expulsados. Wilton Sampaio, juez de Brasil al que le encargaron que arbitrara el primero de los 104 partidos, sacó tres rojas a lo largo de los 90 minutos.

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Yaya Sithole al 49′, Themba Zwane al 84′ de los africanos y César Montes al 90+2′ de los mexicanos, fueron quienes terminaron fuera del primer juego y se perderán el segundo en la fase de grupos.

Gallo intervino y no erró

Para mostrar la roja a Themba Zwane fue necesaria la intervención del VAR, que tenía como juez principal al colombiano Nicolás Gallo.

Afortunadamente para él, así como para todo el público nacional, la resolución de la acción que tuvo que estudiar fue sencilla. Una agresión del africano en contra de su rival solo llevó unos segundos para decidir que se debía ir expulsado de inmediato.

Sampaio salió a informar al público del estadio Azteca de la acción que juzgaron en conjunto con Gallo y explicó por qué mostró la segunda roja a un jugador de Sudáfrica. El estadio se hizo sentir con aplausos y celebró que, con dos menos, ya fueran adelante por 2-0 en el marcador.

Sampaio, complicado con el inglés

Un momento muy curioso y divertido protagonizó el brasileño Sampaio cuando se dirigió a los aficionados presentes en el estadio para comunicarles su decisión en inglés.

Dubitativo se le vio al árbitro para entregar sus argumentos. Cercano al colegiado permanecía el jugador sudafricano, Khuliso Mudau, quien le hizo gestos de no entender lo que estaba diciendo.

En los comentarios de las transmisiones oficiales, los periodistas hicieron referencia al momento que generó tensión para el juez central. “Se le complicó a Sampaio con el inglés“, dijo el perfil de X, Sudanalytics.

México pega de entrada

En su tercer Mundial como anfitrión, México venció este jueves 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en el estadio de la Ciudad de México (Azteca).

Julián Quiñones, al minuto 9, y Raúl Jiménez, al 67, hicieron los goles para que el Tri ganara en una apertura mundialista por primera vez en la historia después de siete oportunidades fallidas (cinco derrotas y dos empates).

Julian Quiñones celebrando su gol con México frente a Sudáfrica. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Jiménez hizo su primer gol en los mundiales. Además, el seleccionador Javier Aguirre debutó al juvenil Gilberto Mora con 17 años.

Los Bafana Bafana terminaron el partido con nueve hombres por tarjetas rojas a Sphephelo Sithhole y Themba Zwane. El Tri acabó con 10 jugadores por la expulsión de César Montes.

En la segunda jornada del Grupo A, el próximo jueves, México enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara. Sudáfrica se medirá con República Checa en Atlanta.

*Con información de AFP.