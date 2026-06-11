De Colombia para el mundo: Julián Quiñones brilla con México y hace historia en el inicio del Mundial 2026

El delantero nacido en Colombia, más exactamente en el municipio de Magüí Payán, Nariño, acaba de firmar una actuación histórica en el partido inaugural del Mundial 2026 vistiendo la camiseta de la Selección México. Julián Quiñones quedó en el Estadio Azteca como la figura de la cancha ante Sudáfrica.

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Con un despliegue físico imponente y una jerarquía absoluta sobre el césped del Estadio Azteca, comenzando desde la titular en un tándem con Raúl Jiménez en el frente de ataque, el atacante naturalizado mexicano se convirtió en el gran protagonista de la jornada en el DF al guiar la ofensiva del ‘Tri’ y quebrar marcas estadísticas que ya le dan la vuelta al mundo.

Se convierte en el único colombiano, hasta el momento, en marcar el primer gol en la historia de los Mundiales.

Primer gol en el Mundial 2026.

Es el tercer gol más rápido en la historia de México en Mundiales.

La afición colombiana también sigue de cerca el impacto del jugador en la máxima cita orbital, mientras el cuerpo técnico azteca rinde elogios a su determinante nivel deportivo. Para rematar el triunfo mexicano, Raúl Jiménez anotó el 2-0 final tras gran cabezazo.

Quiñones, con sello colombiano

Julián Quiñones asistió a la Copa del Mundo siendo el máximo goleador de clubes entre los convocados de México y respondió a la confianza de Javier Aguirre con gol sobre el minuto 10.

Julián Quiñones celebra el gol ante Sudáfrica. Foto: Anadolu via Getty Images

El atacante nariñense aprovechó una presión alta para enganchar hacia el centro del área y sacar un remate que se metió por debajo de las piernas del arquero Ronwen Williams.

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Precisamente, esta temporada tuvo un espectacular rendimiento con el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, donde anotó 33 goles en 34 partidos, que le permitió entrar en la convocatoria oficial del ‘Vasco’ Aguirre.

Antes de nacionalizarse mexicano, cuando militaba en el Club América, Quiñones había vestido las camisetas de Tigres UANL, Venados, Atlas y Lobos BUAP en suelo mexicano. En el fútbol colombiano, solamente jugó sus juveniles en Cali, en el Fútbol Paz FC, y estuvo en convocatorias de la Selección Sub-20. Desde 2023 viste los colores mexicanos.

Este es el carnet de Julián Quiñones en Fútbol Paz. Foto: Cortesía a Semana

México debuta con victoria ante Sudáfrica

En medio de la erupción de Julián, la selección México cumplió su objetivo y sumó sus primeros tres puntos en el grupo A, donde es candidato a ser líder sin problema alguno. La idea del ‘Tri’ es lograr, al menos, los cuartos de final, instancia que no alcanza desde la edición 1986, donde también fue anfitrión.

La próxima salida de México en el Mundial 2026 será ante Corea del Sur, el próximo 18 de junio desde las 8:00 p.m., hora colombiana, en el estadio Akron de Guadalajara. Seguramente, Julián Quiñones volverá a la titularidad junto a Raúl Jiménez.