Así trataron a Fabián Bustos tras la derrota de Millonarios vs. Bucaramanga: la hinchada explotó

Atlético Bucaramanga dio el batacazo de la fecha en Bogotá y venció a Millonarios con un gol agónico de Emerson Batalla. La hinchada del conjunto embajador se pronunció con abucheos e insultos en contra de sus propios jugadores y cuerpo técnico.

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El técnico Fabián Bustos fue el principal blanco de críticas, pues su equipo no levanta cabeza y la situación se torna preocupante al contar la eliminación del semestre pasado.

Tras el pitazo final de Wilmar Roldán, un gran sector de la hinchada protestó contra Bustos y lo sacó entre chiflidos de la cancha del Estadio El Campín.

Fabián Bustos dio la cara en rueda de prensa

Aunque muchos piden la salida del cuerpo técnico, en la dirigencia de Millonarios le piensan dar otra oportunidad. El próximo partido será contra Junior de Barranquilla, vigente campeón de la Liga BetPlay, en condición de visitante.

Bustos aseguró que la derrota no fue coherente con lo visto dentro del campo. “Lo teníamos en el primer tiempo controlado, no estuvimos lúcidos en ataque aunque tuvimos las chances. El segundo tiempo también lo teníamos sin claridad, los cambios no entraron bien, pero no teníamos más”, declaró.

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El técnico argentino considera que “es injusto” haber perdido ante Atlético Bucaramanga. “No nos habían creado situaciones de gol, es un equipo duro, pero es injusto no haber sumado, nosotros queríamos ganar. Hicimos un partido donde el resultado se debía inclinar más hacia nosotros”, declaró en rueda de prensa.

“No quiero hablar del anterior semestre porque va a sonar como excusa, hay que tener autocrítica. Yo también esperaba mostrar más fútbol, pero no me gusta decir otra vez los números, somos el segundo equipo que más goles hizo desde que llegamos”, subrayó.

Millonarios se quedó por fuera de las finales el semestre pasado y Fabián Bustos fue ratificado para reconstruir la plantilla a su antojo. La dirección deportiva firmó algunos fichajes de renombre como Francisco Chaverra y Jhomier Guerrero; sin embargo, no ha cambiado el panorama.

Millonarios - Bucaramanga en el Estadio El Campín de Bogotá. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Salvo alguna sorpresa, no llegarán más refuerzos en este mercado de pases. “Defensivamente estamos completos, pero fichajes no. En la rueda de prensa el presidente lo explicó, yo creo que estamos bien, pero si aparece algo, la dirección deportiva, la dirigencia y nosotros decidiremos”, dijo Bustos.

El entrenador tiene clara cuál es la obligación de Millonarios. “El fútbol es de resultados, necesitamos más efectividad, nosotros hemos creado muchas ocasiones”, sentenció.

Millonarios tendrá una semana larga para apretar las tuercas y tratar de darle vuelta a la situación, antes de viajar a Barranquilla para verse las caras ante Junior (que también perdió frente a Deportes Tolima en Ibagué).