Esto valen los cinco equipos más caros de Liga BetPlay para 2026-II: cifras por las nubes

El torneo de la categoría primera del fútbol profesional colombiano arranca en su segundo semestre de 2026 con la participación de 20 clubes. Las diferentes directivas ejecutaron contrataciones de jugadores, con el objetivo de disputar la copa de fin de año, sumando figuras que incrementan las valoraciones económicas de los planteles.

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Entre las vinculaciones destacadas para esta temporada, Atlético Nacional concretó el retorno del guardameta Franco Armani tras su ciclo en Argentina.

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Asimismo, América de Cali sumó al atacante Luis Quiñones, mientras que Millonarios cerró el fichaje de Francisco Chaverra, movimientos que modificaron el balance contable en las tasaciones previas al inicio de los partidos.

La lista de los clubes con mayor tasación en el país

La nómina con la cotización más alta pertenece a Atlético Nacional, alcanzando un total de 22,03 millones de euros en la plataforma especial de mercado Transfermarkt.

Atlético Nacional jugó la final del primer semestre. Foto: Getty Images

El atacante Juan Manuel Rengifo encabeza el listado de este equipo con un valor aproximado de 5 millones de euros, acompañado por los delanteros Cristian Arango, valorado en 2,5 millones, y Alfredo Morelos, cotizado en 2 millones.

En la segunda casilla se ubica América de Cali con una plantilla valorada en 17,68 millones de euros para encarar el certamen. El grupo caleño busca finalizar un periodo de seis años sin obtener el trofeo de liga, teniendo a Yeison Guzmán, tasado en 2,5 millones de euros, y a Josen Escobar, de 2 millones de euros, como sus principales referencias económicas.

América de Cali prepara el segundo semestre de la Liga BetPlay. Foto: Cristian Bayona

El tercer lugar le corresponde a Junior de Barranquilla, equipo que ostenta el título de bicampeón y cuya cotización registra 15,33 millones de euros. El grupo barranquillero sustenta su estimación en deportistas como Joel Canchimbo, valorado en 2 millones de euros, Cristian Barrios, de 1,2 millones, y el arquero uruguayo Mauro Silveira, cotizado en un millón de euros.

Millonarios se posiciona en la cuarta casilla del reporte financiero con una nómina tasada en 14,43 millones de euros para la competencia.

Nómina de Millonarios para el primer semestre de 2026. Varios de ellos no seguirán en el equipo. Foto: Getty Images

La junta directiva de Millonarios confirmó que realizó gestiones presupuestales para sumar integrantes, entre los que destacan el defensor Stiven Barreiro, cotizado en 1,8 millones de euros, y Andrés Llinás, valorado en 1,4 millones.

El listado de las cinco escuadras de mayor cotización lo cierra Deportivo Cali, registrado con un plantel evaluado en 13,03 millones de euros. Las figuras con mejor tasación en el conjunto azucarero son Johan Martínez y Matías Orozco, con un valor individual de 1,4 millones de euros, seguidos por Nicolás Benedetti y Fernando Álvarez, calculados en un millón de euros cada uno.