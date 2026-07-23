Stiven Barreiro tentó a jugador de selección para que llegue a Millonarios: “Acá te espero”

Stiven Barreiro lleva pocas horas como nuevo jugador de Millonarios, pero ya empezó a dar de qué hablar. Este jueves, 23 de julio, el cuadro embajador presentó al defensor de 32 años como refuerzo, y un post en Instagram llamó la atención de los hinchas.

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En concreto, fue en la imagen donde Millonarios anunció a Barreiro que el jugador de la selección de Chile, Rodrigo Echeverría, comentó. La repuesta de Stiven ilusionó a los embajadores.

Rodrigo Echeverría (izq.) y Stiven Barreiro (centro), juntos en Club León. Foto: Getty Images

Stiven Barreiro a Rodrigo Echeverría: “Acá te espero”

Berrio y Echeverría venían compartiendo juntos en Club León donde, además, jugaron con el futbolista de la Selección Colombia, James Rodríguez. El vínculo entre Stiven y Rodrigo creció, y ahora el colombiano pide al chileno para Millonarios.

“A romperla, hermano”, le comentó Rodrigo Echeverría a Stiven Barreiro. A esto, el defensor colombiano le respondió: “¡Gracias mi hermano! Acá te espero”, acompañado de un corazón azul.

Stiven Barreiro llegó y ya está gestionando más fichajes (? pic.twitter.com/4kR7rYPCMn — Jeer 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@MackaGxl) July 23, 2026

Echeverría tiene 31 años y contrato con Club León hasta diciembre de 2027. Es constantemente llamado a la selección de Chile, y aunque la roja no ha brillado en los últimos años, ha encontrado en el jugador un habitual tenido en cuenta por los entrenadores.

Aunque se trate de un respetuoso intercambio de mensajes entre dos futbolistas, no dejó de llamar la atención lo ocurrido entre los hinchas de Millonarios. ¿Tendría lugar Echeverría en el club, a futuro? Solo el pasar del tiempo lo dirá.

La presentación de Steven Barreiro en Millonarios

“El defensor se caracteriza por su experiencia, liderazgo y solidez defensiva, cualidades que respaldan una trayectoria de más de una década en el fútbol profesional”, escribe Millonarios en su web oficial.

Y añaden: “A lo largo de su trayectoria conquistó la Liga MX, la Leagues Cup y la Liga de Campeones de la Concacaf, consolidando una destacada carrera en el fútbol internacional”.

Se trata de uno de los refuerzos más sonoros en la Liga BetPlay 2026-ll. Por su experiencia en México, además de un breve paso en Colombia por Quindío y Santa Fe, es un futbolista de jerarquía que le aporta a la zaga embajadora.

Barreiro es el octavo refuerzo de Millonarios para este segundo semestre. Francisco Chaverra, Daniel Ruiz, Javier Burrai, James Aguirre, Andrey Estupiñán y Jhomier Guerrero son los otros que integran el listado.

Los embajadores solo jugarán la Liga y Copa BetPlay en 2026-ll, debido a su prematura salida en fase de grupos de la Copa Sudamericana. El técnico, Fabián Bustos, está casi obligado a hacer un buen papel.