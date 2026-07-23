El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz se impuso en solitario en un magistral show de escalada en la 18ª etapa del Tour de Francia, en el alto de Orcières-Merlette, que dio inicio al tríptico de jornadas por Los Alpes antes de la llegada a París.

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El líder del equipo EF Education realizó un explosivo cambio de ritmo para fugarse de un grupo de seis escapados a 3,5 kilómetros para la llegada, y así firmar su segundo triunfo de etapa en la Grande Boucle tras el logrado en Superdévoluy en el 2024. Los narradores Georgina Ruiz y Mario Sábato se dieron un festín con las emociones por la épica victoria.

El campeón olímpico en Tokio en 2021 se impuso con 45 segundos de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, segundo y tercero, respectivamente. De esta manera, el ciclismo latinoamericano vuelve a la gloria en la competencia más importante del World Tour.

El pelotón de favoritos, en el que nadie intentó atacar, llegó con casi cinco minutos de retraso. Sin novedades para Tadej Pogacar, pues la máquina eslovena mantiene el liderato de la clasificación general con 4 minutos y 32 segundos de ventaja sobre Remco Evenepoel, seguido por el mexicano Isaac Del Toro y el francés Paul Seixas.

Richard Carapaz en la meta de la etapa 18. Foto: Getty Images

El triunfo de Carapaz que erizó la piel en Ecuador, Colombia y todo Latinoamérica, además de inspirar el trabajo de Sábato y Goga en Caracol TV y RCN, cae antes de las dos llegadas en Alpe d’Huez, el viernes y el sábado, que prometen más emociones con la ‘Locomotora de Carchi’ por las carreteras francesas.

Narración de Goga y Sábato al triunfo de Carapaz

Cabe recordar que el periodista argentino y la comunicadora mexicana son grandes expertos del ciclismo que encontraron su lugar en los medios de comunicación de Colombia. Mario Sábato transmite para el Canal RCN, mientras que Goga lo hace en Caracol TV.

Mario Sábato deja ESPN después de 15 años Foto: X @mario_sabato

La reacción de Sábato fue de emoción pura, celebrando por todo lo alto, cantando y lanzando arengas mientras el ecuatoriano se acercaba a la meta. Por su parte, Goga Ruiz fue un poco más paciente y transmitió con más sobriedad los metros finales de Richard.

Goga Ruiz en Semana

Carapaz, de 33 años de edad, se mostró muy fuerte en la subida final hacia Orcières-Merlette, de 7,1 kilómetros al 6,7% de desnivel, al lanzar un primer ataque, neutralizado, a cuatro kilómetros de la cima. Hasta ahí todo era expectativa.

Carapaz histórico!! La Locomotora del Carchi logra notable victoria en la Et18 del Tour!! Máximos ganador en GV de Latinoamérica con 9 etapas!!

Qué tremenda alegría por favor!! Gracias por tanto Richard, gracias por siempre regalarnos emociones!!

Leyenda#OrgulloLatinoamericano pic.twitter.com/R9QbE3SpeK — Mario Sabato (@mario_sabato) July 23, 2026

Quinientos metros más adelante, el ganador del Giro de Italia 2019 sabía de sus condiciones y se sintió perfectamente con su estado físico para rematar con un disparo que nadie pudo esquivar. La bala dejó clavados a sus cinco compañeros de escapada y se fue directo hacia la victoria, para la emoción total de Goga y Sábato.

Es la novena victoria de etapa en una gran vuelta para Carapaz, que también ha levantado los brazos en cuatro ocasiones en el Giro y tres veces en la Vuelta. La emoción tenía serios argumentos de por medio.

También fue la segunda victoria latinoamericana en esta edición del Tour, después de que el mexicano Isaac Del Toro se llevara la segunda etapa, en Barcelona.