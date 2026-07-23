Egan Bernal se desahogó y lanzó fuerte rajada en el Tour de Francia: “Mejor que no venga”

Egan Bernal (Netcompany Ineos) recuperó una posición en la clasificación general del Tour de Francia 2026, pero su principal objetivo es conseguir una victoria de etapa en lo que resta de la tercera semana.

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El colombiano estuvo metido en la fuga de la etapa 17 y este jueves volvió a atacar en la decimoctava fracción del recorrido. En declaraciones para la prensa colombiana aseguró que seguirá intentando, pero necesita el compromiso de los otros escapados.

“Se gasta demasiado, obvio, pero es el Tour. El que no esté dispuesto a gastar es mejor que no venga”, declaró Bernal. “Hay que pensar en el día a día. Si uno va pensando en guardar un poquito, se queda. Es el Tour”.

Egan Bernal es el mejor colombiano de la clasificación general y también el ciclista más destacado de su equipo, aunque sabe que será casi imposible regresar al ‘Top 10′ por la diferencia de tiempos que se marcó en los últimos días.

A este Tour de Francia acudió como sorpresa del Netcompany Ineos, pues no estaba en los planes y terminó siendo convocado ante la lesión de Oscar Onley.

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“Vale la pena intentarlo todos los días. El que no lo intenta pues no va a pasar nada, si uno no lo intenta al 200 % es que ni siquiera va a estar en el corte. Estar en la escapada es muy duro, con el ritmo que se va hay que dar el 200 %”, aseguró.

Egan, insistió: “El que no quiere gastar, ni siquiera que salga. Uno gasta estando atrás, estando adelante y obviamente es el Tour. Quedan los últimos días y hay que intentarlo”.

“El equipo está motivado. De ahora en adelante nos toca a todos intentar estar adelante e ir por una etapa”, sentenció el corredor zipaquireño sobre la estrategia de su equipo.

Egan Bernal, ciclista colombiano, en el Tour de Francia 2026. Foto: AP Photo/Thibault Camus

Así van los colombianos en el Tour de Francia

Hasta ahora ha sido un balance regular para los ciclistas colombianos en el Tour de Francia 2026. Egan Bernal es el mejor ubicado en el puesto 13 de la clasificación general, aunque su diferencia respecto a Tadej Pogačar está por encima de los 30 minutos.

Harold Tejada (XDS Astana) estuvo muy cerca de ganar etapa el pasado viernes; sin embargo, Mauro Schmid se la ganó por escasos centímetros y alargó la sequía sin victorias de la delegación colombiana.

De los cinco corredores colombianos que arrancaron esta edición, solo quedan cuatro. Fernando Gaviria (Caja Rural) se retiró por una caída en el embalaje de la etapa 12 y tuvo que someterse a cirugía por una fractura en la clavícula.