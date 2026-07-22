Egan Bernal se ha consolidado como una de las principales figuras del ciclismo colombiano gracias a los resultados obtenidos a lo largo de su carrera y a las destacadas actuaciones que ha firmado en las competencias más importantes del calendario internacional. Su talento y constancia lo han convertido en un referente del deporte, tanto en Colombia como en el exterior.

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A lo largo de su trayectoria, el pedalista ha sido protagonista en prestigiosas pruebas del ciclismo mundial, donde ha competido contra algunos de los corredores más reconocidos de la actualidad. Su rendimiento y capacidad para mantenerse entre los mejores del pelotón internacional le han permitido fortalecer su legado y seguir dejando en alto el nombre del país en cada temporada.

Sin embargo, recientemente, Egan Bernal volvió a dar de qué hablar, pero por un asunto externo al ámbito profesional. El ciclista quedó como foco de miradas, precisamente por una noticia que salió a la luz, relacionada con su vida amorosa.

De acuerdo con La Red, de Caracol Televisión, el deportista habría terminado su relación amorosa con María Fernanda Motas, con quien llevaba varios años de unión.

El programa de televisión confirmó que la pareja se había separado tiempo atrás, tras tomar la decisión de común acuerdo. Una fuente cercana a los exnovios puntualizó que todo habría ocurrido por un negocio que tenían juntos en La Calera y que no terminó bien.

Frank Solano mencionó que el programa se puso en contacto con ambos y obtuvo la misma respuesta. Egan Bernal y María Fernanda Motas confirmaron que ya no tenían una relación y que deseaban manejar el asunto con discreción y reserva, sin pronunciarse al respecto.

Egan Bernal Foto: Captura redes Win Sports

Cabe recordar que Mafe, como la conocen, estuvo presente durante todo el proceso deportivo de Bernal en 2022, precisamente cuando sufrió un grave accidente en una carretera de Cundinamarca. En 2021 ya habían atravesado una crisis, que llamó la atención de sus seguidores.